  Элтон Джон объявил о завершении гастрольной деятельности. Его прощальной композицией стал хит Goodbye Yellow Brick Road. Видео

Его прощальной композицией стал хит Goodbye Yellow Brick Road.

Во время концерта артист назвал свою карьеру "52 годами чистого удовольствия от музыки" и подтвердил, что "никогда больше не будет гастролировать", но может сделать "разовую вещь" в будущем.

"Я хочу ценить свою семью, своих сыновей, своего мужа – все. Я это заслужил", – сказал 76-летний певец.

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Контекст:

Элтон Джон начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные сольные гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м.

За свою карьеру сэр Элтон дал свыше четырех тысяч концертов в более чем 80 странах мира. На счету музыканта – 31 платиновый и 38 золотых альбомов. Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.

Прощальный тур Farewell Yellow Brick Road стартовал в 2018 году.