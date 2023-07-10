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10 июля, 2023
 
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Элтон Джон объявил о завершении гастрольной деятельности. Его прощальной композицией стал хит Goodbye Yellow Brick Road. Видео

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Элтон Джон: Я хочу ценить свою семью, своих сыновей, своего мужа все. Я это заслужил
Элтон Джон: Я хочу ценить свою семью, своих сыновей, своего мужа – все. Я это заслужил
Фото: ЕРА

Британский певец Элтон Джон 8 июля завершил свой прощальный тур Farewell Yellow Brick Road двухчасовым концертом в Стогкольме (Швеция). Об этом сообщает BBC.

Его прощальной композицией стал хит Goodbye Yellow Brick Road.

Во время концерта артист назвал свою карьеру "52 годами чистого удовольствия от музыки" и подтвердил, что "никогда больше не будет гастролировать", но может сделать "разовую вещь" в будущем.

"Я хочу ценить свою семью, своих сыновей, своего мужа  все. Я это заслужил", – сказал 76-летний певец. 

ВИДЕО
Видео: gasthlm / YouTube
Контекст:

Элтон Джон начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные сольные гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м.

За свою карьеру сэр Элтон дал свыше четырех тысяч концертов в более чем 80 странах мира. На счету музыканта – 31 платиновый и 38 золотых альбомов. Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.

Прощальный тур Farewell Yellow Brick Road стартовал в 2018 году.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: концерт, Элтон Джон
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