Энистон и Сэндлер приступили к съемкам во второй части "Загадочного убийства"

Главную мужскую роль в продолжении комедийного детектива, как и в первой части фильма, играет американский комик Адам Сэндлер.

"Вернулась к работе с моим другом", – подписала ролик Энистон, разместив также в публикации их архивное совместное фото, сделанное во время съемок первой части фильма.

Контекст:

Премьера детективной комедии "Загадочной убийство" с Энистон и Сэндлером в главных ролях состоялась на стриминговой платформе Netflix в 2019 году.

По сюжету супруги в исполнении актеров во время путешествия принимают предложение от миллиардера поужинать на его яхте, но в итоге оказываются главными подозреваемыми в его убийстве.