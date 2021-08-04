"Если это так, мы только порадуемся", "Вам идет материнство". Молодая жена Петросяна ответила на слухи о новой беременности

В марте 2020 года у Петросян и Брухуновой родился сын Фото: bruhunova / Instagram

Жена Петросяна выбрала для публикации те фото, на которых ее ребенок запечатлен либо в профиль, либо спиной к объективу. Сама Брухунова позирует в кадре в комбинезоне свободного кроя и белой футболке.

"Этот парень умеет вовлекать", – подписала снимки жена артиста.

"Татьяна, глядя на свободный комбинезон, вся желтая пресса всколыхнется новостью о вашей беременности", – отреагировали подписчики.

"Мне давным-давно наплевать", – заявила Брухунова.

"Так даже если это и так, то прекрасно же! Дети – всегда счастье! Мы только порадуемся за вас", – написали в комментариях пользователи сети.

"Вам очень идет материнство", – оценили снимки Брухуновой с сыном фолловеры.