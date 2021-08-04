Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2021
 
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"Если это так, мы только порадуемся", "Вам идет материнство". Молодая жена Петросяна ответила на слухи о новой беременности

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В марте 2020 года у Петросян и Брухуновой родился сын
В марте 2020 года у Петросян и Брухуновой родился сын
Фото: bruhunova / Instagram

Супруга 75-летнего российского шоумена Евгения Петросяна, 32-летняя блогер Татьяна Брухунова 4 августа разместила в Instagram снимки, сделанные во время совместной прогулки с сыном Ваганом, которому в марте исполнился год.

Жена Петросяна выбрала для публикации те фото, на которых ее ребенок запечатлен либо в профиль, либо спиной к объективу. Сама Брухунова позирует в кадре в комбинезоне свободного кроя и белой футболке.

"Этот парень умеет вовлекать", – подписала снимки жена артиста.

"Татьяна, глядя на свободный комбинезон, вся желтая пресса всколыхнется новостью о вашей беременности", – отреагировали подписчики.

"Мне давным-давно наплевать", – заявила Брухунова.

ак даже если это и так, то прекрасно же! Дети – всегда счастье! Мы только порадуемся за вас", – написали в комментариях пользователи сети. 

"Вам очень идет материнство", – оценили снимки Брухуновой с сыном фолловеры.

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношений с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение о разделе имущества бывших супругов.

Теги: дети, семья, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
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