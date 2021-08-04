"Если это так, мы только порадуемся", "Вам идет материнство". Молодая жена Петросяна ответила на слухи о новой беременности

Жена Петросяна выбрала для публикации те фото, на которых ее ребенок запечатлен либо в профиль, либо спиной к объективу. Сама Брухунова позирует в кадре в комбинезоне свободного кроя и белой футболке.
"Этот парень умеет вовлекать", – подписала снимки жена артиста.
"Татьяна, глядя на свободный комбинезон, вся желтая пресса всколыхнется новостью о вашей беременности", – отреагировали подписчики.
"Мне давным-давно наплевать", – заявила Брухунова.
"Так даже если это и так, то прекрасно же! Дети – всегда счастье! Мы только порадуемся за вас", – написали в комментариях пользователи сети.
"Вам очень идет материнство", – оценили снимки Брухуновой с сыном фолловеры.
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Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.
Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношений с 52-летней дочерью.
До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение о разделе имущества бывших супругов.