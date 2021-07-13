Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2021
 
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"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана

Брухунова родила первенца в марте 2020 года
Брухунова родила первенца в марте 2020 года
Фото: bruhunova / Instagram

Супруга 75-летнего российского шоумена Евгения Петросяна, 32-летняя блогер Татьяна Брухунова 12 июля разместила в Instagram фото их сына Вагана. На снимке ребенок запечатлен спиной к объективу в синем костюме, стилизованном под наряд моряка.

"Мальчик с открытки", – подписала фото Брухунова. Отвечая на вопросы подписчиков, она уточнила, что 13 июля сыну исполнится год и четыре месяца.

"Лапулька. Ладненький такой", – отреагировали на фото подписчики жены Петросяна.

"Классно! Как подрос. Татьяна, надо еще сестренку", – оценили фото пользователи сети.

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение о разделе имущества бывших супругов.

Теги: дети, семья, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
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