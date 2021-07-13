"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана

"Мальчик с открытки", – подписала фото Брухунова. Отвечая на вопросы подписчиков, она уточнила, что 13 июля сыну исполнится год и четыре месяца.

"Лапулька. Ладненький такой", – отреагировали на фото подписчики жены Петросяна.

"Классно! Как подрос. Татьяна, надо еще сестренку", – оценили фото пользователи сети.