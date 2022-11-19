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19 ноября, 2022
 
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"Эта песня для меня – как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео

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Kola: Каждый человек, который любил, чувствовал это состояние окончания отношений
Kola: Каждый человек, который любил, чувствовал это состояние окончания отношений
Фото: kola__official / Instagram

Украинская певица Kola 18 ноября на своем канале в YouTube презентовала авторскую композицию "Листопад".

"Эта песня для меня – как наслаждение из-за ее гармонии, потому что слова были написаны мною о пережитом. Я думаю, что каждый человек, который любил, чувствовал это состояние окончания отношений, оно действительно ощущается так, будто бы в душе у тебя осень. Хорошо, что после этой грусти в сердце наступает снова весна", – анонсировала трек артистка.

ВИДЕО
Видео: KOLA / YouTube
Контекст:

Kola (Анастасия Прудиус) родилась в Харькове. В 2016 году была участницей шоу "Голос країни" на канале "1+1". Ее тренером стал украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко). Артистка покинула проект на этапе нокаутов.

В том же году она выступала на сцене российского конкурса "Новая волна", заняв девятое место. После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица неоднократно заявляла, что сожалеет о своем выступлении на "Новой волне".

Самая известная песня из репертуара певицы – "Чи разом?".

Теги: Kola, премьера
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