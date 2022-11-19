  "Эта песня для меня – как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео

"Эта песня для меня – как наслаждение из-за ее гармонии, потому что слова были написаны мною о пережитом. Я думаю, что каждый человек, который любил, чувствовал это состояние окончания отношений, оно действительно ощущается так, будто бы в душе у тебя осень. Хорошо, что после этой грусти в сердце наступает снова весна", – анонсировала трек артистка.

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Контекст:

Kola (Анастасия Прудиус) родилась в Харькове. В 2016 году была участницей шоу "Голос країни" на канале "1+1". Ее тренером стал украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко). Артистка покинула проект на этапе нокаутов.

В том же году она выступала на сцене российского конкурса "Новая волна", заняв девятое место. После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица неоднократно заявляла, что сожалеет о своем выступлении на "Новой волне".

Самая известная песня из репертуара певицы – "Чи разом?".