  "Не смогу иначе пережить эти эмоции, нужно выкрикивать эту боль". Санина выпустила клип на новую песню. Видео

Санина: чувствую, что будут еще написаны песни о благодарности и восхищении нашей нацией в борьбе с русскими оккупантами Фото: Julia Sanina / Instagram

"В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответить на звонок и сообщение, только тогда выдыхаешь, – написала артистка. – Месяц я не решалась сесть писать, меня охватывала ненависть и ярость. А потом решила, что не смогу иначе пережить эти эмоции, нужно выкрикивать эту боль. Я чувствую, что будут еще написаны песни о благодарности и восхищении нашей нацией в борьбе с русскими оккупантами. Песни о любви, о надежде".

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Видео: The HARDKISS / YouTube