  Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео

"Это песня о любви от шепота до крика. Крика души украинских людей, которые, отправляя своих любимых на фронт, остаются сильными ради своих героев", – говорится в релизе.
По словам артистки, после полномасштабного вторжения РФ в Украину она узнала "много трогательных историй, которые принимала близко к сердцу.
"Отважность и стойкость украинцев, которые ежедневно вынуждены сталкиваться с испытаниями временем и расстоянием, меня поразили особенно", – отметила Kola.
Kola (Анастасия Прудиус) родилась в Харькове. В 2016 году была участницей шоу "Голос країни" на канале "1+1". Ее тренером стал украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко). Артистка покинула проект на этапе нокаутов.
В том же году она выступала на сцене российского конкурса "Новая волна", заняв девятое место. После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица неоднократно заявляла, что сожалеет о своем выступлении на "Новой волне".
Самая известная песня из репертуара певицы – "Чи разом?".