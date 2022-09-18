  Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео

Kola: Это песня о любви от шепота до крика Фото предоставлено командой певицы Kola

"Это песня о любви от шепота до крика. Крика души украинских людей, которые, отправляя своих любимых на фронт, остаются сильными ради своих героев", – говорится в релизе.

По словам артистки, после полномасштабного вторжения РФ в Украину она узнала "много трогательных историй, которые принимала близко к сердцу.

"Отважность и стойкость украинцев, которые ежедневно вынуждены сталкиваться с испытаниями временем и расстоянием, меня поразили особенно", – отметила Kola.

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Видео: KOLA / YouTube