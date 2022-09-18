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18 сентября, 2022
 
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Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео

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Kola: Это песня о любви от шепота до крика
Kola: Это песня о любви от шепота до крика
Фото предоставлено командой певицы Kola

Украинская певица Kola16 сентября на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Біля серця".

"Это песня о любви от шепота до крика. Крика души украинских людей, которые, отправляя своих любимых на фронт, остаются сильными ради своих героев",  говорится в релизе. 

По словам артистки, после полномасштабного вторжения РФ в Украину она узнала "много трогательных историй, которые принимала близко к сердцу.

"Отважность и стойкость украинцев, которые ежедневно вынуждены сталкиваться с испытаниями временем и расстоянием, меня поразили особенно", – отметила Kola.

ВИДЕО
Видео: KOLA / YouTube
Контекст:

Kola (Анастасия Прудиус) родилась в Харькове. В 2016 году была участницей шоу "Голос країни" на канале "1+1". Ее тренером стал украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко). Артистка покинула проект на этапе нокаутов.

В том же году она выступала на сцене российского конкурса "Новая волна", заняв девятое место. После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица неоднократно заявляла, что сожалеет о своем выступлении на "Новой волне".

Самая известная песня из репертуара певицы – "Чи разом?".

Теги: видеоклип, певица Kola
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