  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео

На странице артистки в Facebook говорится, что съемки клипа проходили в кварцевом карьере, расположенном в Харьковской области. Певица не уточнила, когда именно они проводились.
В ролике Тина Кароль сменила несколько образов. Она посвятила композицию украинцам, которые борются и побеждают российских оккупантов.
После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.
В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины, а также выступила для украинских защитников.