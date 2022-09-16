  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео

На странице артистки в Facebook говорится, что съемки клипа проходили в кварцевом карьере, расположенном в Харьковской области. Певица не уточнила, когда именно они проводились.

В ролике Тина Кароль сменила несколько образов. Она посвятила композицию украинцам, которые борются и побеждают российских оккупантов.

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Видео: Тіна Кароль / YouTube