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16 сентября, 2022
 
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Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео

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Тина Кароль посвятила композицию украинцам, которые борются и побеждают российских оккупантов
Тина Кароль посвятила композицию украинцам, которые борются и побеждают российских оккупантов
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 16 сентября на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені"

На странице артистки в Facebook говорится, что съемки клипа проходили в кварцевом карьере, расположенном в Харьковской области. Певица не уточнила, когда именно они проводились. 

В ролике Тина Кароль сменила несколько образов. Она посвятила композицию украинцам, которые борются и побеждают российских оккупантов.

ВИДЕО
Видео: Тіна Кароль / YouTube
Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины, а также выступила для украинских защитников.

Теги: Харьков, клип, Тина Кароль, певица
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