"Ого! Тина – фешн-икона!", "Нереально". Тина Кароль снялась в разных образах и показала растяжку

"Это несколько образов из клипа, который ты увидишь уже в эту пятницу. "Вільні. Нескорені", – написала она.

На снимках певица запечатлена в плаще цвета шампанского, цикламеновом и серебристом платьях, а также в лосинах и мини-платье синего цвета с люрексом. В последнем образе она позировала на скале, демонстрируя растяжку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тіна Кароль (@tina_karol)

"Ого! Тина – фешн-икона!" – заявила подписчица dar_z_.

"Нереально", – отметила _fantina.