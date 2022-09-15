"Ого! Тина – фешн-икона!", "Нереально". Тина Кароль снялась в разных образах и показала растяжку

"Это несколько образов из клипа, который ты увидишь уже в эту пятницу. "Вільні. Нескорені", – написала она.
На снимках певица запечатлена в плаще цвета шампанского, цикламеновом и серебристом платьях, а также в лосинах и мини-платье синего цвета с люрексом. В последнем образе она позировала на скале, демонстрируя растяжку.
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"Ого! Тина – фешн-икона!" – заявила подписчица dar_z_.
"Нереально", – отметила _fantina.
После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.
В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины, а также выступила для украинских защитников.