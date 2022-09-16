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16 сентября, 2022
 
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"Вільні. Нескорені". Тина Кароль опубликовала в сети новую песню за день до премьеры клипа. Аудио

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Тина Кароль новую композицию посвятила украинцам
Тина Кароль новую композицию посвятила украинцам
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 15 сентября в своем Telegram разместила свой новый трек "Вільні. Нескорені".

Она посвятила композицию украинцам, которые борются и побеждают российских оккупантов.

На своей странице в Instagram артистка отметила, что презентация клипа на эту композицию запланирована на 16 сентября.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины, а также выступила для украинских защитников.

Теги: Тина Кароль, трек
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