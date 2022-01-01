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01 января, 2022
 
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"Эти сиськи". Рианна снялась в кружевном белье, и это видео посмотрели более 5 млн раз за пару часов

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В кадре Рианна демонстрирует комплект собственного бельевого бренда
В кадре Рианна демонстрирует комплект собственного бельевого бренда
Фото: badgalriri /Instagram

Американская певица Рианна 31 декабря на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором позирует в фиолетовом кружевном белье, спускаясь и поднимаясь по лестнице. Этот ролик за пару часов посмотрели более 5 млн раз.

В кадре 33-летняя певица демонстрирует комплект собственного бельевого бренда Savage X Fenty.

"Новый год, такой же дикий", – подписала она публикацию.

"Как можно быть такой красивой и сексуальной?" – поинтересовалась liaa_mai.

"Эти сиськи", – написал пользователь rihsdiamond.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. Через несколько лет она, по данным MTV, стала одной из самых популярных певиц в мире, продав более 20 млн копий своих альбомов и свыше 60 млн синглов.

20 сентября 2018 года певица была назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса.

30 ноября 2021 года Ранна была удостоена звания "Национальный герой Барбадоса".

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Теги: Новый год, Рианна, певица, грудь, белье
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