Рианна засветила соски в шелковом платье, получая звание "Национальный герой Барбадоса"

В комментариях подписчики интересовались, почему Рианна не надела под платье бюстгальтер Фото: badgalriri / Instagram

В публикации отмечается, что певица стала 11-м национальным героем своей родной страны. Мероприятие проходило вечером 29 ноября в городе Бриджтаун.

"Сияй и дальше, как алмаз, прославляя свой народ делами и творчеством", – процитировало издание премьер-министра.

Для церемонии Рианна выбрала шелковое оранжевое платье с открытыми плечами, сквозь которое были видны соски.

Фото 33-летней Рианны были опубликованы на страничке таблоида в Instagram 30 ноября. Под публикацией подписчики поставили больше 35 тыс. лайков, а в комментариях интересовались, почему она не надела под платье бюстгальтер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Just Jared (@justjared)

"А разве надеть бюстгальтер не было бы правильным решением для этого официального вечера?" – спросила aiax1973.

"Бюстгальтер помог бы", – отметила ghada_talaat315.

"Серьезно, Рианна, ты могла бы одеться лучше. Этому наряду нужно нижнее белье", – написала lisargriff.