Рианна засветила соски в шелковом платье, получая звание "Национальный герой Барбадоса"

В публикации отмечается, что певица стала 11-м национальным героем своей родной страны. Мероприятие проходило вечером 29 ноября в городе Бриджтаун.
"Сияй и дальше, как алмаз, прославляя свой народ делами и творчеством", – процитировало издание премьер-министра.
Для церемонии Рианна выбрала шелковое оранжевое платье с открытыми плечами, сквозь которое были видны соски.
Фото 33-летней Рианны были опубликованы на страничке таблоида в Instagram 30 ноября. Под публикацией подписчики поставили больше 35 тыс. лайков, а в комментариях интересовались, почему она не надела под платье бюстгальтер.
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"А разве надеть бюстгальтер не было бы правильным решением для этого официального вечера?" – спросила aiax1973.
"Бюстгальтер помог бы", – отметила ghada_talaat315.
"Серьезно, Рианна, ты могла бы одеться лучше. Этому наряду нужно нижнее белье", – написала lisargriff.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. Через несколько лет она, по данным MTV, стала одной из самых популярных певиц в мире, продав более 20 млн копий своих альбомов и свыше 60 млн синглов.
20 сентября 2018 года певица была назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.