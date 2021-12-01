Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2021
 
Новости

Рианна засветила соски в шелковом платье, получая звание "Национальный герой Барбадоса"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В комментариях подписчики интересовались, почему Рианна не надела под платье бюстгальтер
В комментариях подписчики интересовались, почему Рианна не надела под платье бюстгальтер
Фото: badgalriri / Instagram

Американская певица, дизайнер и филантроп Рианна была удостоена звания "Национальный герой Барбадоса". Награду певице вручала премьер-министр Барбадоса Миа Моттли. Об этом 30 ноября сообщил таблоид Just Jared.

В публикации отмечается, что певица стала 11-м национальным героем своей родной страны. Мероприятие проходило вечером 29 ноября в городе Бриджтаун.

"Сияй и дальше, как алмаз, прославляя свой народ делами и творчеством", – процитировало издание премьер-министра.

Для церемонии Рианна выбрала шелковое оранжевое платье с открытыми плечами, сквозь которое были видны соски.

Фото 33-летней Рианны были опубликованы на страничке таблоида в Instagram 30 ноября. Под публикацией подписчики поставили больше 35 тыс. лайков, а в комментариях интересовались, почему она не надела под платье бюстгальтер.

"А разве надеть бюстгальтер не было бы правильным решением для этого официального вечера?" – спросила aiax1973.

"Бюстгальтер помог бы", – отметила ghada_talaat315.

"Серьезно, Рианна, ты могла бы одеться лучше. Этому наряду нужно нижнее белье", – написала lisargriff.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. Через несколько лет она, по данным MTV, стала одной из самых популярных певиц в мире, продав более 20 млн копий своих альбомов и свыше 60 млн синглов.

20 сентября 2018 года певица была назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Теги: платье, Рианна, певица, награда, грудь, церемония, Барбадос
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Грозев: В Кремле есть список смерти
  Грозев: В Кремле есть список смерти
Дмитрий ГОРДОН
Аристов: Туристы из арабских стран заполнили отели Киева, тратят $180-200 в день. Лучшего способа завести деньги в Украину не существует
Аристов: Туристы из арабских стран заполнили отели Киева, тратят $180-200 в день. Лучшего способа завести деньги в Украину не существует
Елена ПОСКАННАЯ
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  "Бросил, как только я родила". Katya Chilly рассказала о бывшем муже
  "Бросил, как только я родила". Katya Chilly рассказала о бывшем муже
Рианна засветила соски в шелковом платье, получая звание "Национальный герой Барбадоса"
Рианна засветила соски в шелковом платье, получая звание "Национальный герой Барбадоса"
Звезда "Сватов" Кошмал снялась в мини-платье без бретелек с прозрачным декольте-сеткой
Звезда "Сватов" Кошмал снялась в мини-платье без бретелек с прозрачным декольте-сеткой
  "Я таких фривольностей с Максом себе не позволяла". Кухар высказалась о флирте Никитюк с Чмерковским на "Танцах со звездами"
  "Я таких фривольностей с Максом себе не позволяла". Кухар высказалась о флирте Никитюк с Чмерковским на "Танцах со звездами"
"Эта фраза из трех слов увеличит вашу прибыль в три раза". Седокова раскрыла секрет ведения бизнеса и оголила грудь
"Эта фраза из трех слов увеличит вашу прибыль в три раза". Седокова раскрыла секрет ведения бизнеса и оголила грудь
"Навсегда в наших сердцах". Дочь Пола Уокера показала трогательное фото с отцом в годовщину его смерти
"Навсегда в наших сердцах". Дочь Пола Уокера показала трогательное фото с отцом в годовщину его смерти
Танцор из балета Поляковой Ежов показал окровавленное лицо
Танцор из балета Поляковой Ежов показал окровавленное лицо
"Вторая жизнь стеганого одеяла". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутом пальто
"Вторая жизнь стеганого одеяла". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутом пальто
"Позволяет матюкаться и выпивать". Зарицкая показала свою маму
"Позволяет матюкаться и выпивать". Зарицкая показала свою маму
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова полностью оголилась перед камерой
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова полностью оголилась перед камерой
"Поймала дзен". Хореограф Гвоздева в купальнике развела ноги перед камерой
"Поймала дзен". Хореограф Гвоздева в купальнике развела ноги перед камерой
  Полякова и Dzidzio презентовали клип на саундтрек к новогодней комедии "Зірки за обміном". Видео
  Полякова и Dzidzio презентовали клип на саундтрек к новогодней комедии "Зірки за обміном". Видео
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим роликом
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим роликом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS