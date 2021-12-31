"Меня бросает в жар", "По-настоящему". Рианна показала голое тело в прозрачном боди

Под тканью видно голое тело исполнительницы. Она позировала, выгнув бедро и прислонив руку к приоткрытому рту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

"Меня бросает в жар каждый раз, когда я вижу тебя", – прокомментировал подписчик berardonepa.

"По-настоящему", – отметил lesufi.harry.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.