"Это были свободные отношения". Блогер-миллионница Саша Бо рассказала, как влюбилась во второго мужа

4 сентября Саша вышла замуж во второй раз. Ее мужем стал бывший одногруппник – стоматолог Платон Тарнавский. Во время учебы в вузе они дружили, вспоминает блогер.

"Он единственный человек, с которым я никогда не ссорилась. Мы всегда друг руга выручали, помогали друг другу. У нас был классный тандем. А потом как-то делали вместе "домашку" и закрутилось. Но это не было серьезно. Это были свободные отношения. На третьем курсе я вышла замуж и наши дороги разошлись", – говорит Саша.

Повторно с Платоном она встретилась через полгода после развод с первым мужем.

"Он мне написал и пригласил на кофе. Пришел с цветами. В конце вечера мы поцеловалась и дальше я уже ничего не помнила. Эта встреча изменила все. Я забыла о том, что больше не собиралась замуж", – рассказала Саша Бо.