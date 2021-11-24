Бульвар Шоубиз
 
24 ноября, 2021
 
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"Это что за баба на самовар?", "Нафталином запахло". Сразу три образа Джанабаевой раскритиковали в сети

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В подписи под публикацией Джанабаева попросила подписчиков выбрать, какой образ им нравится больше
В подписи под публикацией Джанабаева попросила подписчиков выбрать, какой образ им нравится больше
Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

Российская певица Альбина Джанабаева 22 ноября опубликовала в Instagram видео, на котором продемонстрировала три образа – джинсы и рубашка навыпуск, розовый свитер с ажурной юбкой и красная блуза с бежевой юбкой – и задала подписчикам вопрос.

"Какой образ вам нравится больше – первый, второй или третий?" – подписала она публикацию.

Подписчики оставили под видео 42-летней певицы больше тысячи комментариев, в которых чаще всего встречались слова критики.

"При всей моей любви к вам – никакой. Прямо нафталином запахло", – прокомментировала olgakarashchan.

"Никакой. Безвкусица", – написала pshikhachevaarina.

"Это что за баба на самовар?" – спросил фолловер horse_in_palto.

Контекст:

Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива артистка начала сольную карьеру. В ее дискографии один студийный альбом.

Певица замужем за своим коллегой Валерием Меладзе. Их отношения начались, когда Меладзе еще состоял в браке с Ириной Меладзе. От первого брака у певца есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью артист развелся в январе 2014 года.

Джанабаева и Меладзе оформили отношения в конце 2014 года. Они воспитывают двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). Дочь Агата родилась у пары в апреле 2021 года.

Теги: Валерий Меладзе, ВИА Гра, Альбина Джанабаева, певица
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