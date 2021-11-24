"Это что за баба на самовар?", "Нафталином запахло". Сразу три образа Джанабаевой раскритиковали в сети

В подписи под публикацией Джанабаева попросила подписчиков выбрать, какой образ им нравится больше Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

"Какой образ вам нравится больше – первый, второй или третий?" – подписала она публикацию.

Подписчики оставили под видео 42-летней певицы больше тысячи комментариев, в которых чаще всего встречались слова критики.

"При всей моей любви к вам – никакой. Прямо нафталином запахло", – прокомментировала olgakarashchan.

"Никакой. Безвкусица", – написала pshikhachevaarina.

"Это что за баба на самовар?" – спросил фолловер horse_in_palto.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)