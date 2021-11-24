"Это что за баба на самовар?", "Нафталином запахло". Сразу три образа Джанабаевой раскритиковали в сети

"Какой образ вам нравится больше – первый, второй или третий?" – подписала она публикацию.
Подписчики оставили под видео 42-летней певицы больше тысячи комментариев, в которых чаще всего встречались слова критики.
"При всей моей любви к вам – никакой. Прямо нафталином запахло", – прокомментировала olgakarashchan.
"Никакой. Безвкусица", – написала pshikhachevaarina.
"Это что за баба на самовар?" – спросил фолловер horse_in_palto.
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Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива артистка начала сольную карьеру. В ее дискографии один студийный альбом.
Певица замужем за своим коллегой Валерием Меладзе. Их отношения начались, когда Меладзе еще состоял в браке с Ириной Меладзе. От первого брака у певца есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью артист развелся в январе 2014 года.
Джанабаева и Меладзе оформили отношения в конце 2014 года. Они воспитывают двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). Дочь Агата родилась у пары в апреле 2021 года.