"Ни стыда, ни совести!", "Спящая красавица". Голая Джанабаева позировала в постели

''Мечты... У кого сейчас так?" – спросила она и отметила пост хештегами "выходной" и "отсыпной".
Джанабаева предстала лежащей под одеялом, засветив голое тело. Она обнажила руки и плечи, прикрыв лицо одной рукой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Спящая красавица", – прокомментировала подписчица zyryanovp.
"Ни стыда, ни совести! Разлучница!" – написала irkaost_.
Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива артистка начала сольную карьеру. В ее дискографии один студийный альбом.
Певица замужем за своим коллегой Валерием Меладзе. Их отношения начались, когда Меладзе еще состоял в браке с Ириной Меладзе. От первого брака у певца есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью артист развелся в январе 2014 года.
Джанабаева и Меладзе оформили отношения в конце 2014 года. Они воспитывают двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). Дочь Агата родилась у них в апреле 2021 года.