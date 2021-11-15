"Ни стыда, ни совести!", "Спящая красавица". Голая Джанабаева позировала в постели

''Мечты... У кого сейчас так?" – спросила она и отметила пост хештегами "выходной" и "отсыпной".

Джанабаева предстала лежащей под одеялом, засветив голое тело. Она обнажила руки и плечи, прикрыв лицо одной рукой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

"Спящая красавица", – прокомментировала подписчица zyryanovp.

"Ни стыда, ни совести! Разлучница!" – написала irkaost_.