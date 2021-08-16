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16 августа, 2021
 
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"Это что за сорванец в розовом платье?", "Берегите Софию Михайловну". 74-летняя Ротару проехалась на трехколесном велосипеде

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ротару прокатилась на велосипеде в компании сына и невестки
Ротару прокатилась на велосипеде в компании сына и невестки
Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Сын 74-летней украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко 16 августа опубликовал в Instagram селфи, на котором запечатлен во время велопрогулки в компании матери и своей супруги Светланы.

Ротару выбрала для поездки дамский трехколесный велосипед с корзиной на руле. Певица была одета в длинное розовое платье и белые кроссовки. Супруга Евдокименко ехала на женским двухколесном велосипеде в брючном костюме. Сам Евдокименко запечатлен на селфи крупным планом, не показав, на каком велосипеде отправился на прогулку.

"Семейные велопрогулки", – подписал он фото.

"Это что за сорванец в розовом платье на велосипеде?" – отреагировали фолловеры на фото.

"Берегите Софию Михайловну", – прокомментировали снимок поклонники певицы.

Контекст:

Ротару – обладательница званий "Народная артистка СССР", "Герой Украины". В репертуаре певицы есть песни на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.

В 1968 году певица вышла замуж за украинского артиста Анатолия Евдокименко. Руслан Евдокименко – ее единственный сын. Муж певицы умер в 2002 году в возрасте 60 лет от инсульта.

В браке у Руслана и Светланы Евдокименко родились двое детей – Анатолий (1994) и София (2001).

Теги: София Ротару, велосипедисты, певица, Руслан Евдокименко
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