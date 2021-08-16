"Это что за сорванец в розовом платье?", "Берегите Софию Михайловну". 74-летняя Ротару проехалась на трехколесном велосипеде

Ротару выбрала для поездки дамский трехколесный велосипед с корзиной на руле. Певица была одета в длинное розовое платье и белые кроссовки. Супруга Евдокименко ехала на женским двухколесном велосипеде в брючном костюме. Сам Евдокименко запечатлен на селфи крупным планом, не показав, на каком велосипеде отправился на прогулку.
"Семейные велопрогулки", – подписал он фото.
"Это что за сорванец в розовом платье на велосипеде?" – отреагировали фолловеры на фото.
"Берегите Софию Михайловну", – прокомментировали снимок поклонники певицы.
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Ротару – обладательница званий "Народная артистка СССР", "Герой Украины". В репертуаре певицы есть песни на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.
В 1968 году певица вышла замуж за украинского артиста Анатолия Евдокименко. Руслан Евдокименко – ее единственный сын. Муж певицы умер в 2002 году в возрасте 60 лет от инсульта.
В браке у Руслана и Светланы Евдокименко родились двое детей – Анатолий (1994) и София (2001).