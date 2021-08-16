"Это что за сорванец в розовом платье?", "Берегите Софию Михайловну". 74-летняя Ротару проехалась на трехколесном велосипеде

Ротару прокатилась на велосипеде в компании сына и невестки Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Ротару выбрала для поездки дамский трехколесный велосипед с корзиной на руле. Певица была одета в длинное розовое платье и белые кроссовки. Супруга Евдокименко ехала на женским двухколесном велосипеде в брючном костюме. Сам Евдокименко запечатлен на селфи крупным планом, не показав, на каком велосипеде отправился на прогулку.

"Семейные велопрогулки", – подписал он фото.

"Это что за сорванец в розовом платье на велосипеде?" – отреагировали фолловеры на фото.

"Берегите Софию Михайловну", – прокомментировали снимок поклонники певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rus Yevdokimenko (@rus_yevdokymenko)