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15 января, 2022
 
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"Это мое любимое фото". Агутин поздравил Варум с годовщиной совместной жизни и показал, как она выглядела в молодости

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Леонид Агутин и Анжелика Варум познакомились в 1997 году
Леонид Агутин и Анжелика Варум познакомились в 1997 году
Фото: agutinleonid / Instagram

53-летний российский певец Леонид Агутин 15 января на своей странице в Instagram опубликовал черно-белый архивный снимок, на котором запечатлен вместе со своей женой – российской певицей Анжеликой Варум. В подписи к фото он поздравил жену с 24-й годовщиной совместной жизни.

"Это мое любимое фото. Мы здесь такие еще молодые", – написал певец в первых двух строках стихотворения под снимком и добавил: "Важно, что все эти 24 были мы рядом с тобой, а не кто-то".

"Даже и не пойму: с кем вы? Это Анжелика? Вас сразу узнала!" – прокомментировала tserkovnaia75.

"До мурашек. С годовщиной вас", – отреагировала titomirbogdana.

"Как приятно, когда есть настоящая любовь", – написала velikaia223.

Контекст:

Агутин познакомился с Варум в 1997 году. Сначала их союз был творческим, а позже перерос в семейный. В феврале 1999 года у них родилась дочь Елизавета, а в 2000-м они поженились.

Теги: Леонид Агутин, любовь, Анжелика Варум, певица, певец
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