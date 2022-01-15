"Это мое любимое фото". Агутин поздравил Варум с годовщиной совместной жизни и показал, как она выглядела в молодости

Леонид Агутин и Анжелика Варум познакомились в 1997 году Фото: agutinleonid / Instagram

"Это мое любимое фото. Мы здесь такие еще молодые", – написал певец в первых двух строках стихотворения под снимком и добавил: "Важно, что все эти 24 были мы рядом с тобой, а не кто-то".

"Даже и не пойму: с кем вы? Это Анжелика? Вас сразу узнала!" – прокомментировала tserkovnaia75.

"До мурашек. С годовщиной вас", – отреагировала titomirbogdana.

"Как приятно, когда есть настоящая любовь", – написала velikaia223.

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