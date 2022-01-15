"Это мое любимое фото". Агутин поздравил Варум с годовщиной совместной жизни и показал, как она выглядела в молодости

"Это мое любимое фото. Мы здесь такие еще молодые", – написал певец в первых двух строках стихотворения под снимком и добавил: "Важно, что все эти 24 были мы рядом с тобой, а не кто-то".
"Даже и не пойму: с кем вы? Это Анжелика? Вас сразу узнала!" – прокомментировала tserkovnaia75.
"До мурашек. С годовщиной вас", – отреагировала titomirbogdana.
"Как приятно, когда есть настоящая любовь", – написала velikaia223.
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Агутин познакомился с Варум в 1997 году. Сначала их союз был творческим, а позже перерос в семейный. В феврале 1999 года у них родилась дочь Елизавета, а в 2000-м они поженились.