"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением

Поздравительное стихотворение 52-летняя Варум разместила на своей странице в Instagram.
"Нарушив конфиденциальность,
Презрев нюансы и детальность,
И прочую сентиментальность,
Скажу лишь пару-тройку слов:
Будь, невзирая на фатальность,
глобальность и монументальность,
Во что бы то ни стало счастлив!
И обязательно здоров!
И пусть вдохновение тебя не покидает. Согревай этот мир своей музыкой. С днем рождения, мой!" – написала певица.
За несколько часов пост Варум собрал почти 74 тыс. лайков. В комментариях подписчики поздравляют Агутина и желают ему всего наилучшего. Среди поздравивших в том числе известные люди.
"С днем рождения Леню!" – написала певица Лолита Милявская.
"Поздравляю, Ленечка!" – оставил комментарий композитор Игорь Крутой.
"С днем рождения! Здоровья! Счастья! Любви!" – пожелала актриса Дарья Повереннова.
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Анжелика Варум (настоящее имя певицы – Мария Варум) родилась во Львове (Украина). Первый альбом певицы "Good Bye, мой мальчик" был представлен в 1991 году.
Леонид Агутин родился 16 июля 1968 года в Москве. Стал широко известен после выхода альбома "Босоногий мальчик" в 1991 году.
В 1997 году Варум начала сотрудничать с российским артистом Леонидом Агутиным. Спустя два года у них родилась дочь Елизавета (1999). В июле 2000 года Варум и Агутин расписались.