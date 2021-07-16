"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением

Варум и Агутин вместе почти 25 лет Фото: avarum / Instagram

Поздравительное стихотворение 52-летняя Варум разместила на своей странице в Instagram.

"Нарушив конфиденциальность,

Презрев нюансы и детальность,

И прочую сентиментальность,

Скажу лишь пару-тройку слов:

Будь, невзирая на фатальность,

глобальность и монументальность,

Во что бы то ни стало счастлив!

И обязательно здоров!



И пусть вдохновение тебя не покидает. Согревай этот мир своей музыкой. С днем рождения, мой!" – написала певица.

За несколько часов пост Варум собрал почти 74 тыс. лайков. В комментариях подписчики поздравляют Агутина и желают ему всего наилучшего. Среди поздравивших в том числе известные люди.

"С днем рождения Леню!" – написала певица Лолита Милявская.

"Поздравляю, Ленечка!" – оставил комментарий композитор Игорь Крутой.

"С днем рождения! Здоровья! Счастья! Любви!" – пожелала актриса Дарья Повереннова.

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