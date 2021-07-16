Бульвар Шоубиз
 
16 июля, 2021
 
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"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением

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Варум и Агутин вместе почти 25 лет
Варум и Агутин вместе почти 25 лет
Фото: avarum / Instagram

Российская певица Анжелика Варум поздравила своего мужа – певца, композитора и музыканта Леонида Агутина – с днем рождения. Сегодня, 16 июля, ему исполнилось 53 года.

Поздравительное стихотворение 52-летняя Варум разместила на своей странице в Instagram.

"Нарушив конфиденциальность,
Презрев нюансы и детальность,
И прочую сентиментальность,
Скажу лишь пару-тройку слов:

Будь, невзирая на фатальность,
глобальность и монументальность,
Во что бы то ни стало счастлив!
И обязательно здоров!

И пусть вдохновение тебя не покидает. Согревай этот мир своей музыкой. С днем рождения, мой!" – написала певица.

За несколько часов пост Варум собрал почти 74 тыс. лайков. В комментариях подписчики поздравляют Агутина и желают ему всего наилучшего. Среди поздравивших в том числе известные люди.

"С днем рождения Леню!" – написала певица Лолита Милявская.

"Поздравляю, Ленечка!" – оставил комментарий композитор Игорь Крутой.

"С днем рождения! Здоровья! Счастья! Любви!" – пожелала актриса Дарья Повереннова.

Контекст:

Анжелика Варум (настоящее имя певицы – Мария Варум) родилась во Львове (Украина). Первый альбом певицы "Good Bye, мой мальчик" был представлен в 1991 году.

Леонид Агутин родился 16 июля 1968 года в Москве. Стал широко известен после выхода альбома "Босоногий мальчик" в 1991 году.   

В 1997 году Варум начала сотрудничать с российским артистом Леонидом Агутиным. Спустя два года у них родилась дочь Елизавета (1999). В июле 2000 года Варум и Агутин расписались.

Теги: Леонид Агутин, Анжелика Варум, семья
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