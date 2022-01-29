"Это ужасно", "Жуткий образ". 66-летняя Долина опубликовала фото, на которых она лысая

Долина: Удивительно все-таки, как меня видят художники Фото: larisa.dolina.official / Instagram

Для снимков 66-летняя певица позировала в сером платье в пол с открытыми плечами. Ее образ в кадре дополнили диадема и крестик на цепочке.

"Друзья, добрый день! Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно все-таки, как меня видят художники. Листайте и пишите, понравилось ли? Всем чудесных выходных!" – подписала она публикацию.

"Жуткий образ. Простите, Лариса", – прокомментировала zhidomorovatatiana.

"Это ужасно", – отметила makarenko.natasha.

"Это вау! Как будто с другой планеты!" – отреагировал пользователь pozoyan_official.

"На штукатурке нарисовать можно все что угодно", – написала puzarina.lida.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)