"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью

Жена российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова призналась, что старшая дочь ее мужа Юлия Николаева читает ее страницу в Instagram.

Жена российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова 27 октября разместила в сети снимки, на которых запечатлена в компании старшей дочери своего мужа – Юлии Николаевой, посвятив публикацию ее 42-летию.

"Нашла нашу с тобой неопубликованную фотосессию и вспомнила, как мы с тобой смеялись – эта фотосессия была, наверное, самая веселая в моей жизни. Знаю, что ты заходишь к нам в Instagram и все читаешь, поэтому сегодня в твой день рождения хочу здесь тоже поздравить", – подписала она фото.

Проскурякова отметила, что, несмотря на все достоинства, дочь Николаева еще не встретила "свою половинку".

"Желаю тебе встретить наконец свою половинку! Такие красивые, талантливые девчонки не должны быть в одиночестве. Половинка, ау!" – написала жена артиста.

"Это же надо было найти жену – копию дочери. Ну очень похожи, как близняшки", – отреагировали на фото фолловеры Проскуряковой.

"Как вы похожи! Как две сестры-близняшки",– комментируют снимки пользователи сети.

"Первая мысль была, что сестра", – отметили фолловеры.

Николаев – отец двух дочерей. Старшей дочери артиста Юлии в октябре 2020 года исполнилось 42 года. Ее мать – одноклассница Николаева Елена Кудряшева, с которой он прожил в браке с 1978 года по 1991-й. Сейчас Юлия живет в США. Она работает фармацевтом.

В 2015 году в браке с Юлией Проскуряковой у артиста родилась дочь Вероника. Николаев и Проскурякова зарегистрировали отношения в 2010 году – осенью 2020 года супруги отмечали 10-летие семейной жизни.