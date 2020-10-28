"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью

Жена российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова 27 октября разместила в сети снимки, на которых запечатлена в компании старшей дочери своего мужа – Юлии Николаевой, посвятив публикацию ее 42-летию.
"Нашла нашу с тобой неопубликованную фотосессию и вспомнила, как мы с тобой смеялись – эта фотосессия была, наверное, самая веселая в моей жизни. Знаю, что ты заходишь к нам в Instagram и все читаешь, поэтому сегодня в твой день рождения хочу здесь тоже поздравить", – подписала она фото.
Проскурякова отметила, что, несмотря на все достоинства, дочь Николаева еще не встретила "свою половинку".
"Желаю тебе встретить наконец свою половинку! Такие красивые, талантливые девчонки не должны быть в одиночестве. Половинка, ау!" – написала жена артиста.
"Это же надо было найти жену – копию дочери. Ну очень похожи, как близняшки", – отреагировали на фото фолловеры Проскуряковой.
"Как вы похожи! Как две сестры-близняшки",– комментируют снимки пользователи сети.
"Первая мысль была, что сестра", – отметили фолловеры.
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Сегодня нашла нашу с тобои * неопубликованную фотосессию и вспомнила, как мы с тобои * смеялись, эта фотосессия была, наверное, самая весе * лая в моеи * жизни Я знаю, что ты заходишь в инстаграм к нам и читаешь все * , поэтому сегодня в твои * день рождения я хочу тебя поздравить здесь тоже!!! Юляша! С дне * м рождения! Ты - наша Гордость, ты человек, которыи * может ВСЕ * !!! Я желаю тебе счастья, здоровья и встретить, наконец, свою половинку! Такие красивые, талантливые девчонки не должны быть в одиночествеПоловинка, ау!!! Спасибо за твои песни, за твое * тепло, доброту, любовь и внимание, которое ты даришь нам всем! Как жаль, что границы закрыты и мы, к сожалению, не можем поздравить тебя, так как хотелось бы... обнять и поцеловать ... просто знаи * , что мы очень скучаем... С твоим дне * м с @igor_nikolaev_music и #юлияниколаева
Николаев – отец двух дочерей. Старшей дочери артиста Юлии в октябре 2020 года исполнилось 42 года. Ее мать – одноклассница Николаева Елена Кудряшева, с которой он прожил в браке с 1978 года по 1991-й. Сейчас Юлия живет в США. Она работает фармацевтом.
В 2015 году в браке с Юлией Проскуряковой у артиста родилась дочь Вероника. Николаев и Проскурякова зарегистрировали отношения в 2010 году – осенью 2020 года супруги отмечали 10-летие семейной жизни.