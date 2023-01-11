"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет

"Долгие годы я хотела сделать это. Каждый раз давала шанс, слабину, объясняла свой страх этикой. Но во время войны, когда вроде бы не вовремя, – самое время. Когда ты начинаешь думать о том, что завтра тебя может не быть, хочется знать, что твои дети не будут жить так, как бы ты не хотела", – написала актриса.

Она отметила, что отец ее детей тратит деньги "на пирушки, яркую одежду и отдых, но не на детей".

"Мы с детьми и человеком, ставшим им отцом, делали вид, что все хорошо. Он делал фото, публиковал – я и дети. Счастливый. В течение восьми лет я не получила никакой ежемесячной своевременной микроскопической оплаты алиментов и начинаю процедуру уголовной ответственности за столь жесткое нарушение закона. Это будет судимость. И я не пугаю и не планирую изменять стратегию, – подчеркнула Малахова. – Этот день настал. Дело не в средствах, это вообще не суть важно. Это ответственность и чувство, что два человека сделали детей и должны нести это достойно".