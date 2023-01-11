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11 января, 2023
 
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"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет

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В браке с Бакошем Малахова родила двух сыновей Матяша и Оливера
В браке с Бакошем Малахова родила двух сыновей – Матяша и Оливера
Фото: My Art Kyiv / Facebook

Украинская актриса Даша Малахова 11 января в Facebook заявила, что подает в суд на отца двух своих сыновей, украинского ведущего Чабу Бакоша.

"Долгие годы я хотела сделать это. Каждый раз давала шанс, слабину, объясняла свой страх этикой. Но во время войны, когда вроде бы не вовремя,  самое время. Когда ты начинаешь думать о том, что завтра тебя может не быть, хочется знать, что твои дети не будут жить так, как бы ты не хотела", – написала актриса.

Она отметила, что отец ее детей тратит деньги "на пирушки, яркую одежду и отдых, но не на детей".

"Мы с детьми и человеком, ставшим им отцом, делали вид, что все хорошо. Он делал фото, публиковал – я и дети. Счастливый. В течение восьми лет я не получила никакой ежемесячной своевременной микроскопической оплаты алиментов и начинаю процедуру уголовной ответственности за столь жесткое нарушение закона. Это будет судимость. И я не пугаю и не планирую изменять стратегию, – подчеркнула Малахова. – Этот день настал. Дело не в средствах, это вообще не суть важно. Это ответственность и чувство, что два человека сделали детей и должны нести это достойно".

https://www.facebook.com/dasha.malakhova/posts/pfbid02o5EVnHsBbq2KSuPakCCFHjW84AcpCAmdLQD3orpLo549C6xenxF7EHajeLi5vhPUl

Контекст:

Малахова – актриса Киевского академического драматического театра на Подоле, кулинар, основательница бренда "Картата Потата". В браке с Бакошем Малахова родила двух сыновей – Матяша и Оливера. 

В интервью изданию Viva! в 2017 году актриса призналась, что романтические отношения с нынешним супругом, фитнес-тренером Сергеем Сулимой развивались одновременно с оформлением развода с Бакошем. 

В 2016 году актриса вышла замуж за Сулиму. Он младше Малаховой на 10 лет

Теги: деньги, семья, Даша Малахова, алименты, развод
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