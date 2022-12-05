"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет

"Восемь лет в браке. Почти 10 вместе. 10 лет разница в возрасте. Сейчас ты там, где я была, когда мы встретились. Мы очень разные. Со мной год за пять. Тобой я не могу насытиться. Я всегда хочу секс с утра, ты вечером, – написала 45-летняя актриса. – Ты – система. Я – хаос. Но мир еще не придумал пару, которая так развивает друг друга".

Контекст: Малахова – актриса Киевского академического драматического театра на Подоле, кулинар, основательница бренда "Картата Потата". В браке с украинским ведущим из Венгрии Чабой Бакошем Малахова родила двух сыновей – Матяша и Оливера. В интервью изданию Viva! в 2017 году актриса призналась, что романтические отношения с нынешним супругом, фитнес-тренером Сергеем Сулимой у нее развивались одновременно с оформлением развода с Бакошем.