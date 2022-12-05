Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"

Lida Lee: Я сомневалась – развернуться и уйти или сделать то, что просят Фото: lidalee_official / Instagram

"Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру. Я не хотела идти, но решила попробовать, – рассказала артистка. – Я зашла, и первый вопрос был не "Как вас зовут", например, а "Поднимите, пожалуйста, кофточку". У меня шок. Это был момент, когда я сомневалась – развернуться и уйти или сделать то, что просят".

Певица призналась, что отказалась выполнять просьбу продюсера, предложив спеть.

Она уточнила, что на кастинге присутствовал не только продюсер, но и еще один мужчина. Lida Lee не стала называть их имен.

"Я понимала, куда я попала, – что это сложный путь, где ты должен выстаивать свои границы", – добавила артистка.