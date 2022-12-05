Бульвар Шоубиз
 
05 декабря, 2022
 
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Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"

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Lida Lee: Я сомневалась развернуться и уйти или сделать то, что просят
Lida Lee: Я сомневалась – развернуться и уйти или сделать то, что просят
Фото: lidalee_official / Instagram

Украинская певица Lida Lee в интервью, которое 3 декабря вышло на YouTube-канале Gloster FM, рассказала, как проходила кастинг в 16 лет.

"Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру. Я не хотела идти, но решила попробовать,  рассказала артистка. – Я зашла, и первый вопрос был не "Как вас зовут", например, а "Поднимите, пожалуйста, кофточку". У меня шок. Это был момент, когда я сомневалась – развернуться и уйти или сделать то, что просят".

Певица призналась, что отказалась выполнять просьбу продюсера, предложив спеть.

Она уточнила, что на кастинге присутствовал не только продюсер, но и еще один мужчина. Lida Lee  не стала называть их имен.

"Я понимала, куда я попала,  что это сложный путь, где ты должен выстаивать свои границы",  добавила артистка.

Контекст:

Lida Lee (Лидия Скорубская) дважды принимала участие в шоу "Голос країни" на "1+1" – в 2014 году в качестве наставника она выбрала российского певца Сергея Лазарева, а в 2020-м – Monatik. Певице ни разу не удалось дойти до финала. В 2016 году певица в составе группы Chica-Band была участницей шоу "Х-фактор" на СТБ. Коллектив не вышел в финал.

В августе 2020-го года она дебютировала как певица продюсерского центра Дмитрия Монатика с клипом на песню "Достопримечательность". До этого она выступала на сцене с Монатиком в качестве бэк-вокалистки. 

16 июля 2021 года Монатик сообщил, что больше не является продюсером певицы.

Теги: певица, продюсер, Lida Lee
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