Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"

"Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру. Я не хотела идти, но решила попробовать, – рассказала артистка. – Я зашла, и первый вопрос был не "Как вас зовут", например, а "Поднимите, пожалуйста, кофточку". У меня шок. Это был момент, когда я сомневалась – развернуться и уйти или сделать то, что просят".
Певица призналась, что отказалась выполнять просьбу продюсера, предложив спеть.
Она уточнила, что на кастинге присутствовал не только продюсер, но и еще один мужчина. Lida Lee не стала называть их имен.
"Я понимала, куда я попала, – что это сложный путь, где ты должен выстаивать свои границы", – добавила артистка.
Lida Lee (Лидия Скорубская) дважды принимала участие в шоу "Голос країни" на "1+1" – в 2014 году в качестве наставника она выбрала российского певца Сергея Лазарева, а в 2020-м – Monatik. Певице ни разу не удалось дойти до финала. В 2016 году певица в составе группы Chica-Band была участницей шоу "Х-фактор" на СТБ. Коллектив не вышел в финал.
В августе 2020-го года она дебютировала как певица продюсерского центра Дмитрия Монатика с клипом на песню "Достопримечательность". До этого она выступала на сцене с Монатиком в качестве бэк-вокалистки.
16 июля 2021 года Монатик сообщил, что больше не является продюсером певицы.