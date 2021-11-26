  "Очень необычно". "Отличный старт". Lida Lee выпустила первый трек после расставания с продюсером Monatik. Аудио

Lida Lee: Как же я мечтала, чтобы эта песня поскорее была вами услышана Фото: lidalee_official / Instagram

"Как же я мечтала, чтобы эта песня поскорее была вами услышана! В ней есть вся палитра чувств! Глубина, любовь, нерв и огромная сила. Для меня этот сингл в некоторым смысле зеркало, в которое каждый слушатель может заглянуть и увидеть то, что на самом деле с ним сейчас происходит. Если вы влюблены и счастливы, то вы прочувствуете это вдвойне. Если же ваше сердце разбито, то надеюсь, что эта песня поможет его исцелить", – написала артистка в Instagram в день премьеры.

Она отметила, что автором ее новой песни является экс-продюсер.

"Отличный старт самостоятельной артистки. Лида, теперь только вперед, у тебя все получится", – отреагировали поклонники.

"Очень необычно", – написали фолловеры.

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Аудио: Lida Lee / YouTube