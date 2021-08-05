"Идеальная диагональ". Певица Lida Lee засветила ягодицы в платье с очень глубоким вырезом на спине

На заглавном фото артистка позирует в профиль, глядя в объектив камеры, а на втором запечатлена лицом к стене, демонстрируя голую спину и ягодицы.

"В каждой девушке, женщине живет уникальная особа, со своими особенностями, взглядами, мыслями, энергией, огнем, видением, красотой. Не только внешней, особенно внутренней. Нужно только не побояться разглядеть и принять", – подписала она фото.

"Безумно крутая", – оценили образ певицы ее поклонники.

"Идеальная диагональ", – прокомментировали фото подписчики артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lida Lee (@lidalee_official)