Зибров, Никитин и Lida Lee. В Киеве состоялся предпремьерный показ комедии "Любовь и блогеры" продюсеров Остапчука и Таллера. Фото

Премьера фильма "Любовь и блогеры" состоится в кинотеатрах 20 января Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма "Любовь и блогеры"

Предпремьерный показ фильма, кроме актеров, которые снимались в картине, посетили в том числе продюсер Юрий Никитин, певицы Lida Lee и Нино Басилая, ведущая и блогер Рамина Эсхакзай, певец Павел Зибров, блогер Олег Машуковский и другие.

"Впервые за 30 лет украинского кинематографа мы объединили поколение профессиональных актеров и инфлюэнсеров, за которыми следят миллионы людей. Мы старались создать такую современную комедию, которая будет простой и понятной всем. Думаю, нам это удалось", – заявил перед показом продюсер картины Владимир Остапчук.

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Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма "Любовь и блогеры" Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма "Любовь и блогеры" Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма "Любовь и блогеры" Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма "Любовь и блогеры" Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма "Любовь и блогеры" Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма "Любовь и блогеры" Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма "Любовь и блогеры" Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма "Любовь и блогеры" Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма "Любовь и блогеры" Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма "Любовь и блогеры" Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма "Любовь и блогеры"