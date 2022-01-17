Алексей Горбунов накануне премьеры нецензурно высказался о фильме Остапчука и Таллера с Сумской в главной роли

Сумская (слева) сыграла главную роль в фильме "Любовь и блогеры", продюсерами которого являются Остапчук (в центре) и Таллер (справа) Фото: Ольга Сумська / Facebook

"Кто за эту х...йню всю отвечать будет? Когда ответственность включится, бл...дь?! Блогерам советую посмотреть [российские фильмы] "Свингеры" и "Свингеры 2". Я думаю, это примерно такого же качества кино и такого же качества актерское исполнение", – заявил он.

Горбунов также обратился к продюсеру картины Евгению Таллеру с предложением рассказать ему, "что такое артисты".

Таллер пока не отреагировал на обращение актера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексеи * Горбунов (@oleksiy.gorbunov.official)