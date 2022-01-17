Алексей Горбунов накануне премьеры нецензурно высказался о фильме Остапчука и Таллера с Сумской в главной роли

"Кто за эту х...йню всю отвечать будет? Когда ответственность включится, бл...дь?! Блогерам советую посмотреть [российские фильмы] "Свингеры" и "Свингеры 2". Я думаю, это примерно такого же качества кино и такого же качества актерское исполнение", – заявил он.
Горбунов также обратился к продюсеру картины Евгению Таллеру с предложением рассказать ему, "что такое артисты".
Таллер пока не отреагировал на обращение актера.
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Главные роли в комедии "Любовь и блогеры" сыграли актеры Ольга Сумская, Назар Заднепровский и Вадим Новицкий. В фильме также снимались украинские блогеры и артисты Богдан Шелудяк, Анна Тринчер, Ксюша Манекен, Роман Свечкоренко, Анна Алхим, Виктория Маремуха и другие.
Продюсерами ленты являются Евгений Таллер и Владимир Остапчук, режиссер картины – Дмитрий Голумбевский. Сценарий к фильму написал Алексей Приходько.
Алексей Горбунов родился 29 октября 1961 года в Киеве. В 2016-м он получил звание народного артиста Украины.
Он известен своими ролями в фильмах "Голод-33", "Охота на пиранью", "Шерлок Холмс", "Дикое поле".