Бульвар Шоубиз
 
17 января, 2022
 
Новости

Алексей Горбунов накануне премьеры нецензурно высказался о фильме Остапчука и Таллера с Сумской в главной роли

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сумская (слева) сыграла главную роль в фильме "Любовь и блогеры", продюсерами которого являются Остапчук (в центре) и Таллер (справа)
Сумская (слева) сыграла главную роль в фильме "Любовь и блогеры", продюсерами которого являются Остапчук (в центре) и Таллер (справа)
Фото: Ольга Сумська / Facebook

Украинский актер Алексей Горбунов раскритиковал украинский фильм "Любовь и блогеры", премьера которого запланирована на 20 января. Свой отзыв он разместил 16 января в Instagram, совместив его с рекламой фильма в TikTok, в которой снялись блогеры, задействованные в съемках этой картины.

"Кто за эту х...йню всю отвечать будет? Когда ответственность включится, бл...дь?! Блогерам советую посмотреть [российские фильмы] "Свингеры" и "Свингеры 2". Я думаю, это примерно такого же качества кино и такого же качества актерское исполнение",  – заявил он.

Горбунов также обратился к продюсеру картины Евгению Таллеру с предложением рассказать ему, "что такое артисты".

Таллер пока не отреагировал на обращение актера.

Контекст:

Главные роли в комедии "Любовь и блогеры" сыграли актеры Ольга Сумская, Назар Заднепровский и Вадим Новицкий. В фильме также снимались украинские блогеры и артисты Богдан Шелудяк, Анна Тринчер, Ксюша Манекен, Роман Свечкоренко, Анна Алхим, Виктория Маремуха и другие.

Продюсерами ленты являются Евгений Таллер и Владимир Остапчук, режиссер картины – Дмитрий Голумбевский. Сценарий к фильму написал Алексей Приходько.

Алексей Горбунов родился 29 октября 1961 года в Киеве. В 2016-м он получил звание народного артиста Украины.

Он известен своими ролями в фильмах "Голод-33", "Охота на пиранью", "Шерлок Холмс", "Дикое поле".

Теги: кино, скандал, актер, Ольга Сумская, Алексей Горбунов, Владимир Остапчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Порошенко вернулся в Украину. Возобновился суд по избранию ему меры пресечения. Главное. Онлайн-репортаж
Порошенко вернулся в Украину. Возобновился суд по избранию ему меры пресечения. Главное. Онлайн-репортаж
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
Алина ГРЕЧАНАЯ
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Грабители похитили у вдовы Градского 100 млн руб. В полиции не исключают, что ограбление было инсценировкой
Грабители похитили у вдовы Градского 100 млн руб. В полиции не исключают, что ограбление было инсценировкой
Алексей Горбунов накануне премьеры нецензурно высказался о фильме Остапчука и Таллера с Сумской в главной роли
Алексей Горбунов накануне премьеры нецензурно высказался о фильме Остапчука и Таллера с Сумской в главной роли
  "Он достал из штанин что-то непонятное. Сказал: "Потрогаешь – отпущу". Певица Alyosha рассказала о домогательствах старшеклассника
  "Он достал из штанин что-то непонятное. Сказал: "Потрогаешь – отпущу". Певица Alyosha рассказала о домогательствах старшеклассника
"Клевое тело", "Детей делайте". Дорофеева оголила грудь и спустила штаны на фото с мужем
"Клевое тело", "Детей делайте". Дорофеева оголила грудь и спустила штаны на фото с мужем
Принц Гарри судится с правительством Великобритании из-за отказа предоставить ему госохрану
Принц Гарри судится с правительством Великобритании из-за отказа предоставить ему госохрану
  "У нас у всех есть карты, открыт кредитный лимит". Руководитель фан-клуба Винника заявила, что ради него уволилась с работы
  "У нас у всех есть карты, открыт кредитный лимит". Руководитель фан-клуба Винника заявила, что ради него уволилась с работы
"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке
"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке
"Если есть промежуток возле писи, значит, фигурка нормальная". Астафьева показала новые пляжные фото в бикини
"Если есть промежуток возле писи, значит, фигурка нормальная". Астафьева показала новые пляжные фото в бикини
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью
"За первое место – квартира, а у нас – кубок и запас шоколадок". Гвоздева упрекнула продюсеров "Танцев" после работы в грузинском проекте
"За первое место – квартира, а у нас – кубок и запас шоколадок". Гвоздева упрекнула продюсеров "Танцев" после работы в грузинском проекте
"Прикрыла Сережин вареничек, умничка", "Не удержалась и опошлила". 45-летняя Волочкова в микробикини показала шпагат
"Прикрыла Сережин вареничек, умничка", "Не удержалась и опошлила". 45-летняя Волочкова в микробикини показала шпагат
Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить
Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить
"Сиськи люблю твои", "Дыни спелые". 41-летняя Семенович позировала в купальнике со шнуровкой до пупа
"Сиськи люблю твои", "Дыни спелые". 41-летняя Семенович позировала в купальнике со шнуровкой до пупа
"Неожиданно", "Уля-ля, какая мамасита". Сестра Комарова в прозрачном белье подняла ногу перед камерой
"Неожиданно", "Уля-ля, какая мамасита". Сестра Комарова в прозрачном белье подняла ногу перед камерой
Monatik впервые вывел сыновей на сцену на концерте в Нью-Йорке, который прошел с аншлагом. Видео
Monatik впервые вывел сыновей на сцену на концерте в Нью-Йорке, который прошел с аншлагом. Видео
"Потап уже как дед выглядит", "Сгорел от бухла или свет так падает?" В сети обсуждают свежее фото Потапа
"Потап уже как дед выглядит", "Сгорел от бухла или свет так падает?" В сети обсуждают свежее фото Потапа
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS