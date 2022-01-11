  Названа дата премьеры спродюсированной Остапчуком комедии "Любовь и блогеры" с Сумской в главной роли

Главные роли в комедии сыграли актеры Ольга Сумская, Назар Заднепровский и Вадим Новицкий. В фильме также снимались украинские блогеры и артисты Богдан Шелудяк, Анна Тринчер, Ксюша Манекен, Роман Свичкоренко, Анна Алхим, Виктория Маремуха и другие.

Продюсерами ленты являются Евгений Таллер и Владимир Остапчук, режиссер картины – Дмитрий Голумбевский. Сценарий к фильму написал Алексей Приходько.

"Это было достаточно рискованно – собрать на съемочной площадке профессиональных актеров и блогеров. Но свершилась магия, все сразу включились в работу, почувствовали друг друга и у нас произошел симбиоз талантов", – заявил Таллер.

Саундтрек к фильму записала украинская актриса Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко. В картине также прозвучат треки украинских групп The Hardkiss, Kazka и других.

Слоганом фильма стала фраза "Основано на ржачных событиях".

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