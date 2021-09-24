"Всегда мечтала". Жена Остапчука похвасталась, что муж снимет ее в своем первом фильме в роли секретарши

"С большой гордостью хвастаюсь, что мой любимый и [продюсер и блогер] Евгений Таллер снимают настоящее кино! Это будет очень смешной фильм, с невероятными актерами, блогерами и профессиональной командой! Всегда мечтала сняться в кино. Секретарша Нина – еще та штучка!" – написала Кристина Остапчук.

Владимир Остапчук на своей странице в Facebook также сообщил о начале съемок своего первого фильма.

"До сих пор не верится. Всю жизнь мечтал снимать настоящее, большое кино. И от идеи до реализации у нас ушло всего три месяца. Четыре или пять продакшенов крутили у виска и говорили: "Это невозможно". Все возможно! С такой командой так точно", – написал он.

По словам Остапчука, премьера фильма в украинских кинотеатрах состоится весной 2022 года.



