Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2021
 
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"Всегда мечтала". Жена Остапчука похвасталась, что муж снимет ее в своем первом фильме в роли секретарши

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Кристина Остапчук сыграет в фильме своего мужа роль секретарши Нины
Кристина Остапчук сыграет в фильме своего мужа роль секретарши Нины
Фото: kristygor / Instagram

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Остапчук 24 сентября сообщила в Instagram, что муж снимет ее в своем первом фильме под названием "Любовь и блогеры" в роли секретарши Нины.

"С большой гордостью хвастаюсь, что мой любимый и [продюсер и блогер] Евгений Таллер снимают настоящее кино! Это будет очень смешной фильм, с невероятными актерами, блогерами и профессиональной командой! Всегда мечтала сняться в кино. Секретарша Нина – еще та штучка!" – написала Кристина Остапчук.

Владимир Остапчук на своей странице в Facebook также сообщил о начале съемок своего первого фильма.

"До сих пор не верится. Всю жизнь мечтал снимать настоящее, большое кино. И от идеи до реализации у нас ушло всего три месяца. Четыре или пять продакшенов крутили у виска и говорили: "Это невозможно". Все возможно! С такой командой так точно", – написал он. 

По словам Остапчука, премьера фильма в украинских кинотеатрах состоится весной 2022 года.
https://www.facebook.com/vostapchuk/posts/10222633027126202


Контекст:

Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. В 2017 году вместе с коллегой Тимуром Мирошниченко и бывшим ведущим, а сейчас главой Черкасской ОГА Александром Скичко провел "Евровидение 2017" в Киеве.

Остапчук женился на юристе Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: кино, фильм, семья, Владимир Остапчук, Кристина Горняк
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