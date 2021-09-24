"Всегда мечтала". Жена Остапчука похвасталась, что муж снимет ее в своем первом фильме в роли секретарши

"С большой гордостью хвастаюсь, что мой любимый и [продюсер и блогер] Евгений Таллер снимают настоящее кино! Это будет очень смешной фильм, с невероятными актерами, блогерами и профессиональной командой! Всегда мечтала сняться в кино. Секретарша Нина – еще та штучка!" – написала Кристина Остапчук.
Владимир Остапчук на своей странице в Facebook также сообщил о начале съемок своего первого фильма.
"До сих пор не верится. Всю жизнь мечтал снимать настоящее, большое кино. И от идеи до реализации у нас ушло всего три месяца. Четыре или пять продакшенов крутили у виска и говорили: "Это невозможно". Все возможно! С такой командой так точно", – написал он.
Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. В 2017 году вместе с коллегой Тимуром Мирошниченко и бывшим ведущим, а сейчас главой Черкасской ОГА Александром Скичко провел "Евровидение 2017" в Киеве.
Остапчук женился на юристе Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.