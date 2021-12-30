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30 декабря, 2021
 
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В Киеве состоялась гранд-премьера фильма "Звезды по обмену" с Поляковой и Dzidzio в главных ролях. Фото

 
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Премьера фильма "Звезды по обмену" с Поляковой и Хомой в главных ролях состоится 1 января 2022 года.
Премьера фильма "Звезды по обмену" с Поляковой и Хомой в главных ролях состоится 1 января 2022 года. 
Фото предоставлено пресс-службой Оли Поляковой

28 декабря, в Международный день кино, в киевском кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гранд-премьера рождественской семейной комедии "Звезды по обмену" с участием продюсеров Егора Олесова (FILM.UA Group) и Михаила Ясинского (Secret Service Entertainment Agency), а также артистов Оли Поляковой и Dzidzio (Михаила Хомы), которые сыграли в фильме главные роли. Фото с мероприятия изданию "ГОРДОН" представила пресс-служба Оли Поляковой.

“Наш фильм о том, что побуждает звезд ежесекундно думать о своем успехе, своей популярности. Хочется, чтобы эмоции, которые я пережил после просмотра финальной версии фильма, переживал каждый, кто придет на эту комедию”, – рассказал Ясинский перед показом.

Фото предоставлено пресс-службой Оли Поляковой
Фото предоставлено пресс-службой Оли Поляковой

"Это семейная комедия о семейных ценностях, о ревности, о большом желании быть первым, лучшим и о моментах, которые мы теряем в погоне за успехом, забывая о простой жизни, которая может сделать всех нас счастливыми", – сказала Полякова.

По словам Хомы, фильм должен напомнить людям о том, что они должны быть счастливыми и научиться замечать радость в простых вещах

Контекст:

Фильм снят компанией Kiyjrob, которая входит в состав Film.ua Group, в сотрудничестве с продюсерским центром Secret Service Enterteinment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Полякова является сопродюсером картины. Бюджет фильма составил 15 млн грн.

Премьера фильма состоится в кинотеатрах 1 января 2022 года. 

Теги: кино, Оля Полякова, Dzidzio, Михаил Хома
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