В Киеве состоялась гранд-премьера фильма "Звезды по обмену" с Поляковой и Dzidzio в главных ролях. Фото

“Наш фильм о том, что побуждает звезд ежесекундно думать о своем успехе, своей популярности. Хочется, чтобы эмоции, которые я пережил после просмотра финальной версии фильма, переживал каждый, кто придет на эту комедию”, – рассказал Ясинский перед показом.
"Это семейная комедия о семейных ценностях, о ревности, о большом желании быть первым, лучшим и о моментах, которые мы теряем в погоне за успехом, забывая о простой жизни, которая может сделать всех нас счастливыми", – сказала Полякова.
По словам Хомы, фильм должен напомнить людям о том, что они должны быть счастливыми и научиться замечать радость в простых вещах
Фильм снят компанией Kiyjrob, которая входит в состав Film.ua Group, в сотрудничестве с продюсерским центром Secret Service Enterteinment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Полякова является сопродюсером картины. Бюджет фильма составил 15 млн грн.
Премьера фильма состоится в кинотеатрах 1 января 2022 года.