В Киеве состоялась гранд-премьера фильма "Звезды по обмену" с Поляковой и Dzidzio в главных ролях. Фото

Премьера фильма "Звезды по обмену" с Поляковой и Хомой в главных ролях состоится 1 января 2022 года. Фото предоставлено пресс-службой Оли Поляковой

“Наш фильм о том, что побуждает звезд ежесекундно думать о своем успехе, своей популярности. Хочется, чтобы эмоции, которые я пережил после просмотра финальной версии фильма, переживал каждый, кто придет на эту комедию”, – рассказал Ясинский перед показом.

Фото предоставлено пресс-службой Оли Поляковой

"Это семейная комедия о семейных ценностях, о ревности, о большом желании быть первым, лучшим и о моментах, которые мы теряем в погоне за успехом, забывая о простой жизни, которая может сделать всех нас счастливыми", – сказала Полякова.

По словам Хомы, фильм должен напомнить людям о том, что они должны быть счастливыми и научиться замечать радость в простых вещах

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Фото предоставлено пресс-службой Film.ua Group Фото предоставлено пресс-службой Film.ua Group Фото предоставлено пресс-службой Film.ua Group Фото предоставлено пресс-службой Film.ua Group Фото предоставлено пресс-службой Film.ua Group Фото предоставлено пресс-службой Film.ua Group Фото предоставлено пресс-службой Film.ua Group Фото предоставлено пресс-службой Film.ua Group Фото предоставлено пресс-службой Film.ua Group