  Вышел трейлер новогодней украинской комедии с Поляковой и Dzidzio "Звезды по обмену". Видео

Премьера фильма состоится в кинотеатрах 1 января 2022 года.

По сюжету конкурирующие между собой звезды шоу-бизнеса Поля Малякова (Оля Полякова) и Фома Михайловский (Dzidzio) неожиданно меняются телами, после чего им предстоит разруливать проблемы своего конкурента.

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Видео: FILM.UA Group / YouTube