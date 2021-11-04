  Вышел трейлер новогодней украинской комедии с Поляковой и Dzidzio "Звезды по обмену". Видео

Премьера фильма состоится в кинотеатрах 1 января 2022 года.
По сюжету конкурирующие между собой звезды шоу-бизнеса Поля Малякова (Оля Полякова) и Фома Михайловский (Dzidzio) неожиданно меняются телами, после чего им предстоит разруливать проблемы своего конкурента.
Фильм снят компанией Kiyjrob, которая входит в состав Film.ua Group, в сотрудничестве с продюсерским центром Secret Service Enterteinment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Полякова является сопродюсером картины. Бюджет фильма составил 15 млн грн.