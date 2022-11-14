"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik

Lida Lee: Это не та ситуация, к которой я была готова Фото: lidalee_official / Instagram

По словам певицы, решение продюсера о прекращении их совместной работы стало для нее ударом.

"У меня был миллион вопросов. Это не та ситуация, к которой я была готова. Я знала, что моя жизнь на 10 лет вперед расписана. Я мечтала об этом и очень хотела работать именно в этой команде. Для меня это был удар. Что делать? Ты не знаешь, что делать", – заявила певица.

По словам артистки, в последний раз она общалась с экс-продюсером в первый месяц войны, а теперь они не поддерживают отношения.