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02 ноября, 2022
 
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"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем

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В браке с Бакошем Малахова родила двух сыновей Матяша и Оливера
В браке с Бакошем Малахова родила двух сыновей – Матяша и Оливера
Фото: My Art Kyiv / Facebook

Украинская актриса Даша Малахова в интервью, которое 2 ноября вышло на YouTube-канале Rostyslove Production, рассказала, что стало причиной развода со вторым мужем, проживающим в Украине венгерским ведущим Чабой Бакошем.

"Я рассталась со своим вторым мужем именно тогда, когда в 2014 году пошла на Майдан, а он работал на "Интере" и не хотел со мной идти. Я сказала, что он "ватный" и развелась с ним. Вот так вот, если честно. Для меня это было настолько важно, потому что я подумала, что именно в этих ценностях и есть отношения", – сказала она.

Малахова отметила, что кроме этого были и другие причины, но это стало последней каплей.

В 2020 году Малахова говорила, что развелась с Бакошем, так как "они с экс-супругом развивались в разных направлениях и хотели разного".

Контекст:

Малахова – актриса Киевского академического драматического театра на Подоле, кулинар, основательница бренда "Картата Потата". В браке с Бакошем Малахова родила двух сыновей – Матяша и Оливера. 

В интервью изданию Viva в 2017 году актриса призналась, что романтические отношения с нынешним супругом, фитнес-тренером Сергеем Сулимой развивались одновременно с оформлением развода с Бакошем. 

В 2016 году актриса вышла замуж за Сулима. Он младше Малаховой на 10 лет. 

Теги: семья, Даша Малахова, развод
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