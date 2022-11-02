"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем

В браке с Бакошем Малахова родила двух сыновей – Матяша и Оливера Фото: My Art Kyiv / Facebook

"Я рассталась со своим вторым мужем именно тогда, когда в 2014 году пошла на Майдан, а он работал на "Интере" и не хотел со мной идти. Я сказала, что он "ватный" и развелась с ним. Вот так вот, если честно. Для меня это было настолько важно, потому что я подумала, что именно в этих ценностях и есть отношения", – сказала она.

Малахова отметила, что кроме этого были и другие причины, но это стало последней каплей.

В 2020 году Малахова говорила, что развелась с Бакошем, так как "они с экс-супругом развивались в разных направлениях и хотели разного".