Малахова рассказала, что стало причиной развода с бывшим мужем

По словам украинской актрисы Даши Малаховой, они с экс-супругом Чабой Бакошем, будучи в браке, развивались по-разному.

В браке с Бакошем Малахова родила двух сыновей Фото: Dasha Malakhova / Facebook

Украинская актриса Даша Малахов, в интервью, опубликованном 4 ноября на сайте издания "КП в Украине", заявила, что поводом для развода с бывшим мужем Чабой Бакошем послужило разное отношение к жизни.

По словам актрисы, они с экс-супругом развивались в разных направлениях и хотели разного, что в итоге и привело к расставанию, так как отношения себя счерпали.

При этом актриса отметила, что считает своего нынешнего мужа Сергея Сулима рациональным и самодостаточным партнером.

Малахова подчеркнула, что может назвать себя счастливой, так как Сулим не нуждается в "подпитке" с ее стороны, а развивается сам по себе.

Малахова – актриса Киевского академического драматического театра на Подоле, кулинар, основательница бренда "Картата Потата". В браке с Бакошем Малахова родила двух сыновей – Матяша и Оливера.

В интервью изданию Viva в 2017 году актриса призналась, что романтические отношения с нынешним супругом развивались одновременно с оформлением развода с Бакошем.

В 2016 году актриса вышла замуж за Сулима. Он младше Малаховой на 10 лет.