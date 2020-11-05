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05 ноября, 2020
 
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Малахова рассказала, что стало причиной развода с бывшим мужем

По словам украинской актрисы Даши Малаховой, они с экс-супругом Чабой Бакошем, будучи в браке, развивались по-разному.

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В браке с Бакошем Малахова родила двух сыновей
В браке с Бакошем Малахова родила двух сыновей
Фото: Dasha Malakhova / Facebook

Украинская актриса Даша Малахов,  в интервью, опубликованном 4 ноября на сайте издания "КП в Украине", заявила, что поводом для развода с бывшим мужем Чабой Бакошем  послужило разное отношение к жизни.

По словам актрисы, они с экс-супругом развивались в разных направлениях и хотели разного, что в итоге и привело к расставанию, так как отношения себя счерпали.

При этом актриса отметила, что считает своего нынешнего мужа Сергея Сулима рациональным и самодостаточным партнером.

Малахова подчеркнула, что может назвать себя счастливой, так как Сулим не нуждается в "подпитке" с ее стороны, а развивается сам по себе.

Малахова – актриса Киевского академического драматического театра на Подоле, кулинар, основательница бренда "Картата Потата". В браке с Бакошем Малахова родила двух сыновей – Матяша и Оливера. 

В интервью изданию Viva в 2017 году актриса призналась, что романтические отношения с нынешним супругом развивались одновременно с оформлением развода с Бакошем. 

В 2016 году актриса вышла замуж за Сулима. Он младше Малаховой на 10 лет. 

Теги: актриса, Даша Малахова, развод
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