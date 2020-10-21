Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама

Украинская актриса Даша Малахова заявила, что не боится остаться одна, так как не нуждается в том, чтобы ею любовались другие.

Украинская актриса Даша Малахова в интервью онлайн-журналу для родителей Promum заявила, что считает себя самодостаточной женщиной, которой не нужна реализация в муже или детях.

"Я не боюсь одиночества. Мне не надо, чтобы мной любовались, потому что я любуюсь сама собой. Иногда мне жаль, что не всем я могу позволить собой любоваться. Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит того удовольствия, которое я могу себе доставить сама", – заявила актриса.

Комментируя отношения со своим мужем тренером Сергеем Сулимом, Малахова назвала их качественным сожительством.

"Мне везет, потому что я являюсь сожителем со своим супругом. Мы соседи, которые существуют в одном пространстве, потому что нам хорошо вместе. Это очень качественное сожительство", – подчеркнула она.

Малахова призналась, что не знает, какими будут ее отношения с супругом спустя время.

Малахова вышла замуж за мастера спорта по тяжелой атлетике Сергея Сулима в 2016 году. Пара познакомилась 3 марта 2015 года в фитнес-зале. Сулим младше Малаховой на 10 лет.

Ранее Малахова призналась, что за четыре года семейной жизни со своим вторым мужем Сергеем Сулимом несколько раз пыталась с ним расстаться.

В интервью изданию Viva актриса призналась, что романтические отношения с Сулимом развивались одновременно с оформлением развода с ее первым мужем Чабой Бакошем, в браке с которым она родила двух сыновей – Матяша и Оливера.