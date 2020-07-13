"Вот я – ваш местный жиробас". Даша Малахова в купальнике пожаловалась на лишний вес

Украинская актриса Даша Малахова заявила, что ей каждый день намекают на лишний вес, называя в том числе "булочкой".

Малахова: Мне ежедневно напоминают, что я "сочная", "вкусненькая", "булочка". Я за такое посылаю на мужской половой орган Фото: Dasha Malakhova / Facebook

Украинская актриса Даша Малахова заявила, что ее вес составляет 60 килограммов. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Актриса также призналась, что знакомые мужчины утверждают, что при этом она выглядит сексуально.

"Вот я – ваш местный жиробас. Мне ежедневно напоминают, что я "сочная", "вкусненькая", "булочка". Я чаще всего за такое просто посылаю на мужской половой орган. Здесь, где живут надутые силиконом женщины, я считаюсь толстой. Хотя большинство мужчин тихонечко на ухо говорят, что я секс. Дело не в том, сколько вы весите, а в том, в кого вы превращаетесь на пути к вашему идеалу", – призналась Малахова.

По словам актрисы, ей нравится процесс избавления от нескольких килограммов, но не за счет отказа от "вкусной" жизни.

Ранее Малахова призналась, что за четыре года семейной жизни со своим вторым мужем Сергеем Сулимом несколько раз пыталась с ним расстаться.

Малахова вышла замуж за мастера спорта по тяжелой атлетике Сергея Сулима в 2016 году. Пара познакомилась 3 марта 2015 года в фитнес-зале. Сулим младше Малаховой на 10 лет.