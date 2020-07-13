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13 июля, 2020
 
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"Вот я – ваш местный жиробас". Даша Малахова в купальнике пожаловалась на лишний вес

Украинская актриса Даша Малахова заявила, что ей каждый день намекают на лишний вес, называя в том числе "булочкой".

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Малахова: Мне ежедневно напоминают, что я "сочная", "вкусненькая", "булочка". Я за такое посылаю на мужской половой орган
Малахова: Мне ежедневно напоминают, что я "сочная", "вкусненькая", "булочка". Я за такое посылаю на мужской половой орган
Фото: Dasha Malakhova / Facebook

Украинская актриса Даша Малахова заявила, что ее вес составляет 60 килограммов. Об этом она написала на своей странице в Facebook. 

Актриса также призналась, что знакомые мужчины утверждают, что при этом она выглядит сексуально. 

"Вот я – ваш местный жиробас. Мне ежедневно напоминают, что я "сочная", "вкусненькая", "булочка". Я чаще всего за такое просто посылаю на мужской половой орган. Здесь, где живут надутые силиконом женщины, я считаюсь толстой. Хотя большинство мужчин тихонечко на ухо говорят, что я секс. Дело не в том, сколько вы весите, а в том, в кого вы превращаетесь на пути к вашему идеалу", – призналась Малахова. 

По словам актрисы, ей нравится процесс избавления от нескольких килограммов, но не за счет отказа от "вкусной" жизни.

https://www.facebook.com/dasha.malakhova/posts/10157583637391538

Ранее Малахова призналась, что за четыре года семейной жизни со своим вторым мужем Сергеем Сулимом несколько раз пыталась с ним расстаться.

Малахова вышла замуж за мастера спорта по тяжелой атлетике Сергея Сулима в 2016 году. Пара познакомилась 3 марта 2015 года в фитнес-зале. Сулим младше Малаховой на 10 лет. 

Теги: Украина, актриса, Даша Малахова, похудение
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