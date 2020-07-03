Фадеев, похудевший на 110 килограммов, намерен составить конкуренцию диетологам

Российский продюсер Максим Фадеев, который в конце июня заявил о том, что за год сбросил 110 килограммов, планирует проводить тренинги для людей, зависимых от еды.

Фадеев: Я не быстро похудел. Я худел на восемь килограммов в месяц Фото: fadeevmaxim / Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instagram видеообращение, в котором призвал фолловеров не покупать дорогостоящие программы питания у диетологов, а дождаться, пока он обнародует схему, которая помогла ему похудеть.

По словам Фадеева, ему на это понадобится около двух недель.

"Даже не думал, что мое похудение может вызвать такое количество разговоров и споров среди диетологов. Знаете, у всех диетологов, жаждущих, чтобы мы похудели, есть свои методики, которые почему-то все стоят больших денег. Методика, которую напишу я, вообще не предполагает никаких денег", – заявил он.

Он отметил, что худел, употребляя воду определенной температуры и ряд продуктов, перечень которых намерен обнародовать позже. Также Фадеев в течение трех минут в день выполнял гимнастические упражнения.

"Короче, ждите – я все это опубликую. И не слушайте никаких диетологов, которые меня уже закопали за то, что я быстро похудел. Я не быстро похудел. Я худел на восемь килограммов в месяц", – сообщил он.

Фадеев отметил, что планирует также повести тренинги для людей, страдающих от пищевой зависимости.

"На самом деле так просто отказаться от еды. Вообще! И вы откажетесь, вот увидите", – подытожил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 3 Июл 2020 в 3:30 PDT

В июне Фадеев сообщил, что сбросил 100 лишних килограммов, обнародовав в доказательство фото, на котором позировал в старых шортах, которые стали на него велики.

В апреле 2020 года Фадеев сообщал, что только за один месяц похудел на 10 килограммов.

До похудения Фадеев весил 182 килограмма.