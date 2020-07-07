"Несколько раз мы пытались расставаться". Даша Малахова откровенно рассказала о проблемах в отношениях со вторым мужем

Украинская актриса Даша Малахова призналась, что в ее браке со вторым мужем Сергеем Сулимом очень много сложностей, включая "большую разницу в возрасте" – актриса старше супруга на 10 лет.

Малахова: Бывают мысли, что устали от всего, что мало внимания Фото: Dasha Malakhova / Facebook

Украинская актриса Даша Малахова призналась, что за четыре года семейной жизни со своим вторым мужем Сергеем Сулимом несколько раз пыталась с ним расстаться. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Малаховой, в их с супругом отношениях "все очень непросто".

"Мои дети, большая разница в возрасте, очень разное прошлое – бывают мысли, что устали от всего, что мало внимания. Несколько раз мы пытались даже расставаться, но потом сидели и обсуждали, что просто не сможем дальше друг без друга", – призналась актриса.

Малахова рассказала, что во время таких разговоров они с мужем пришли к выводу, что являются друг для друга лучшей поддержкой.

"Каждый из нас практически никогда не может изменить реальность партнера. Это обман, если думать, что может. Но мы можем замечать эту реальность и уважать состояние любимых. Это, наверное, и есть любовь", – резюмировала актриса.

Малахова вышла замуж за мастера спорта по тяжелой атлетике Сергея Сулима в 2016 году. Пара познакомилась 3 марта 2015 года в фитнес-зале. Сулим младше Малаховой на 10 лет.

В интервью изданию Viva актриса призналась, что романтические отношения с Сулимом развивались одновременно с оформлением развода с ее первым мужем Чабой Бакошем, в браке с которым она родила двоих сыновей – Матяша и Оливера.