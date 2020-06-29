"Он начал раздеваться". Малахова описала романтическое утро с сантехником

Украинская актриса Даша Малахова вынуждена была обратиться за помощью к сантехнику после того, как дети набросали в унитаз туалетную бумагу.

Малахова: Люди с такими красивыми стопами, как мои, должны себя беречь Фото: Dasha Malakhova / Facebook

Украинская актриса Даша Малахова рассказала, что утро, проведенное в компании сантехника, станет одним из самых романтических. Об этом она написала в Facebook.

По словам актрисы, ее дети напихали в унитаз туалетной бумаги, после чего она обратилась за помощью к местному сантехнику.

"Ровно в 9.00 утра пожилой Василий приехал на велосипеде и сказал: "Хозяйка, показывай". Я показала, и он, попросив оставить его один на один с проблемой, начал раздеваться", – описала последовательность событий Малахова.

Она призналась, что сантехник устранил поломку очень быстро, взяв за услуги 200 грн.

"А потом еще минут 30 рассказывал анекдоты и истории из его профессиональной деятельности и ушел, предварительно сделав замечание, что люди с такими красивыми стопами, как мои, должны себя беречь и не ходить босиком по двору", – написала актриса.

Даша Малахова родилась в 1977 году в Киеве. С 2006 года работает в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Актерское образование получила в Королевском колледже музыки и драмы в Великобритании.