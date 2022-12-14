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14 декабря, 2022
 
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"Этот взгляд". Залужный подписал календарь с фото сотрудниц "5 канала", для которого они снялись без белья и одежды в поддержку ВСУ

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Залужный поддержал проект "5 канала"
Залужный поддержал проект "5 канала"
Фото: Євгенія Китаїва / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подписал календарь с изображением сотрудниц "5 канала", для которого они снялись без белья и одежды в поддержку ВСУ. Соответствующее фото с Залужным 14 декабря в Facebook опубликовала военный корреспондент Евгения Китаева.

Она отметила, что один календарь теперь есть и у Залужного. 

"Бог поцеловал украинцев в лоб, потому что дал нам самого крутого главнокомандующего, который не только отдает свои душу и сердце военным, но и максимально отзывается и поддерживает гражданские проекты, – написала Китаева. – Валерий Федорович, вы наша сила и наше сердце! Хочется быть вашей поддержкой. Теперь у командующего есть наш календарь!"

"И не только в красоте наша сила", – написал Залужный на обложке календаря.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid022yJJ4wSF71w2sRpcJYPuTZA48GGFKtnp3Wod4rgvyyj7KWn3Sjjwfrz1VAm3a2Ael&id=100008811334054

"Этот взгляд", – прокомментировала фото коллеги с Залужным ведущая "5 канала" Анна Мирошниченко на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/ellada.vita/posts/pfbid0dpfosLiyjKbipvRkAsdpqLZoLrXjMFvrh9d3Ayp5WvKj8EEARmo6m4rm5R7gPr26l

Контекст:

Украинский "5 канал" 6 декабря, ко Дню Вооруженных сил Украины, презентовал календарь с изображением своих сотрудниц12 участниц проекта позировали, прикрывая интимные места оружием. Организаторы заявили, что все деньги, вырученные от продажи календаря, будут направлены на помощь ВСУ. 

Представители общественных, правозащитных и медийных организаций осудили публикацию календаря с обнаженными журналистками, обвинив их в продвижении сексистских нарративов.

Теги: 5 канал, ВСУ, календарь, Валерий Залужный
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