"Этот взгляд". Залужный подписал календарь с фото сотрудниц "5 канала", для которого они снялись без белья и одежды в поддержку ВСУ

Она отметила, что один календарь теперь есть и у Залужного.

"Бог поцеловал украинцев в лоб, потому что дал нам самого крутого главнокомандующего, который не только отдает свои душу и сердце военным, но и максимально отзывается и поддерживает гражданские проекты, – написала Китаева. – Валерий Федорович, вы наша сила и наше сердце! Хочется быть вашей поддержкой. Теперь у командующего есть наш календарь!"

"И не только в красоте наша сила", – написал Залужный на обложке календаря.

"Этот взгляд", – прокомментировала фото коллеги с Залужным ведущая "5 канала" Анна Мирошниченко на своей странице в Facebook.