"Этот взгляд". Залужный подписал календарь с фото сотрудниц "5 канала", для которого они снялись без белья и одежды в поддержку ВСУ

Она отметила, что один календарь теперь есть и у Залужного.
"Бог поцеловал украинцев в лоб, потому что дал нам самого крутого главнокомандующего, который не только отдает свои душу и сердце военным, но и максимально отзывается и поддерживает гражданские проекты, – написала Китаева. – Валерий Федорович, вы наша сила и наше сердце! Хочется быть вашей поддержкой. Теперь у командующего есть наш календарь!"
"И не только в красоте наша сила", – написал Залужный на обложке календаря.
"Этот взгляд", – прокомментировала фото коллеги с Залужным ведущая "5 канала" Анна Мирошниченко на своей странице в Facebook.
Украинский "5 канал" 6 декабря, ко Дню Вооруженных сил Украины, презентовал календарь с изображением своих сотрудниц. 12 участниц проекта позировали, прикрывая интимные места оружием. Организаторы заявили, что все деньги, вырученные от продажи календаря, будут направлены на помощь ВСУ.
Представители общественных, правозащитных и медийных организаций осудили публикацию календаря с обнаженными журналистками, обвинив их в продвижении сексистских нарративов.