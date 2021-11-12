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12 ноября, 2021
 
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"Фигасе", "Джек Воробей уже не тот". Анфиса Чехова показала фигуру в бикини с черепами на сосках

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Фото Анфисы Чеховой собрало больше 28 тыс. лайков
Фото Анфисы Чеховой собрало больше 28 тыс. лайков
Фото: achekhova / Instagram

Российская телеведущая Анфиса Чехова 11 ноября поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена в черно-красном бикини, лиф которого декорирован белыми черепами.

На фото 43-летняя телеведущая позирует в солнцезащитном козырьке и на фоне воды бирюзового цвета.

"Пиратское утро", – подписала она публикацию.

Снимок ведущей набрал больше 28 тыс. лайков.

"Воробей уже не тот", – прокомментировал фото gaus.edik, имея в виду главного героя Джека Воробья в исполнении голливудского актера Джонни Деппа из серии фильмов "Пираты Карибского моря".

"Фигасе", – написала bykovaekaterina.

"Если возьмете на абордаж, то готов к этому", – оставил свой коммент zyryanovp.

Контекст:

Анфиса Чехова (настоящее імя – Александра Корчунова) стала известна как ведущая проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.

В марте 2017-го Чехова отменила свои гастроли в Украине, поскольку ей запретили въезд в страну из-за посещения оккупированного Россией Крыма в 2016-м.

Теги: фигура, Анфиса Чехова, купальник, пираты, грудь, бикини
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