"Фигасе", "Джек Воробей уже не тот". Анфиса Чехова показала фигуру в бикини с черепами на сосках

На фото 43-летняя телеведущая позирует в солнцезащитном козырьке и на фоне воды бирюзового цвета.

"Пиратское утро", – подписала она публикацию.

Снимок ведущей набрал больше 28 тыс. лайков.

"Воробей уже не тот", – прокомментировал фото gaus.edik, имея в виду главного героя Джека Воробья в исполнении голливудского актера Джонни Деппа из серии фильмов "Пираты Карибского моря".

"Фигасе", – написала bykovaekaterina.

"Если возьмете на абордаж, то готов к этому", – оставил свой коммент zyryanovp.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * * (@achekhova)