"Фигасе", "Джек Воробей уже не тот". Анфиса Чехова показала фигуру в бикини с черепами на сосках

На фото 43-летняя телеведущая позирует в солнцезащитном козырьке и на фоне воды бирюзового цвета.
"Пиратское утро", – подписала она публикацию.
Снимок ведущей набрал больше 28 тыс. лайков.
"Воробей уже не тот", – прокомментировал фото gaus.edik, имея в виду главного героя Джека Воробья в исполнении голливудского актера Джонни Деппа из серии фильмов "Пираты Карибского моря".
"Фигасе", – написала bykovaekaterina.
"Если возьмете на абордаж, то готов к этому", – оставил свой коммент zyryanovp.
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Анфиса Чехова (настоящее імя – Александра Корчунова) стала известна как ведущая проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.
Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.
В марте 2017-го Чехова отменила свои гастроли в Украине, поскольку ей запретили въезд в страну из-за посещения оккупированного Россией Крыма в 2016-м.