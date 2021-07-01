"Фигурка – огонь!", "Ты просто богиня". Алина Гросу снялась в горячей фотосессии

"Немного жары и загорелого тела", – подписала Гросу фото в Instagram.
Подписчики певицы не скупились в комплиментах.
"Фигурка – огонь!" – написала shanikevichka.
"Крутое тело, завидую в хорошем смысле", – оставила комментарий marinakozlova4873.
"Алина создана для горячих фотосессий!!!" – убежден zurab5665.
"Ты просто богиня, ты неотразима своей красотой", – признался aleck680.
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Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Она получила высшее образование во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК). Обучалась по специальности "актриса кино и театра". Была артисткой продюсерского центра Григория Лепса, но в 2018 году завершила сотрудничество с ним.
В дискографии Grosu восемь альбомов. Первый – "Разом зі мною" – вышел, когда певице было пять лет.