Бульвар Шоубиз
 
12 января, 2021
 
Новости

Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях – СМИ

Премьера фильма "Чудо-женщина:1984" состоялась на стриминговой платформе HBO 25 декабря 2020 года. Зрители подвергли картину критике, но это не помешало компании Warner Bros обратиться к организаторам премии "Оскар" з заявкой на всевозможные номинации, пишет СomicBook.

Гадот сыграла в фильме "Чудо-женщина" главную роль
Гадот сыграла в фильме "Чудо-женщина" главную роль
Фото: gal_gadot / Instagram

Американская компания Warner Bros обратилась к Американской киноакадемии с просьбой номинировать фильм "Чудо-женщина:1984" во всех доступных номинациях, сообщает 10 января портал СomicBook.

В частности, исполнительница главной роли – израильская актриса Галь Гадот выдвинута как претендент на звание лучшей актрисы.

Патти Дженкинс будет бороться за звание лучшего режиссера, а Джефф Джонс и Дэйв Каллахэм претендуют на звание лучших сценаристов.

Кроме этого студия упомянула в заявке продюсеров Зака и Дебору Снайдеров, а также композитора, художника по костюмам, оператора и исполнителей второстепенных ролей.

Создатели картины также рассчитывают на появление в категории "Лучший фильм".

Издание отмечает, что заявка была озвучена на фоне зрительской критики, прозвучавшей после премьеры фильма 25 декабря 2020 года на стриминговой платформе HBO.

https://www.facebook.com/comicbookdotcom/posts/10157984311775544

"Чудо-женщина: 1984" является сиквелом картины "Чудо-женщина", снятого в 2017 году. По сюжету, главная героиня Диана ведет двойную жизнь – она одновременно работает старшим антропологом в Вашингтоне, и при этом продолжает бороться с преступностью как Чудо-женщина.

93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года. Она традиционно пройдет в Dolby Theatre (Лос-Анджелес). 

Теги: Оскар, Галь Гадот, церемония, Оскар 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Уткин: Уровень российского чемпионата по футболу опускается. Потому что страна беднеет
  Уткин: Уровень российского чемпионата по футболу опускается. Потому что страна беднеет
Дмитрий ГОРДОН
  Предки из Бессарабии, пионерлагерь, плавание с русскими моряками и "F...ck the EU". Что известно о Виктории Нуланд, которая, вероятно, вернется в Госдеп США
  Предки из Бессарабии, пионерлагерь, плавание с русскими моряками и "F...ck the EU". Что известно о Виктории Нуланд, которая, вероятно, вернется в Госдеп США
Наталия ДВАЛИ
Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства
Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях – СМИ
Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях – СМИ
  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура
  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура
Дмитрий ГОРДОН
"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"
"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"
  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке во время концерта, организованного Ясько. Видео
  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке во время концерта, организованного Ясько. Видео
"Это хитяра", "Взяла на заметку". Никитюк в белье показала, как ей делают талию
"Это хитяра", "Взяла на заметку". Никитюк в белье показала, как ей делают талию
Доронин организовал праздник для пятилетней дочери за $50 тыс. – СМИ
Доронин организовал праздник для пятилетней дочери за $50 тыс. – СМИ
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Киркоров показал себя четырехлетнего
Киркоров показал себя четырехлетнего
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель?" В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель?" В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
Названа сумма гонорара, который получат звезды "Секса в большом городе" за съемки во второй части сериала – СМИ
Названа сумма гонорара, который получат звезды "Секса в большом городе" за съемки во второй части сериала – СМИ
  "Иди ты, Вера". Брежнева рассказала, что делает в случае переедания
  "Иди ты, Вера". Брежнева рассказала, что делает в случае переедания
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Билан во время отдыха на Мальдивах побрил голову налысо. Фото
Билан во время отдыха на Мальдивах побрил голову налысо. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS