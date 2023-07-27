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27 июля, 2023
 
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Фильм украинского режиссера Бурячковой "Навсегда-навсегда" покажут на Венецианском кинофестивале

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События в фильме происходят в Киеве в конце 90-х годов
События в фильме происходят в Киеве в конце 90-х годов
Фото: suspilne.media

Мировая премьера дебютного художественного фильма украинского режиссера Анны Бурячковой "Навсегда-навсегда" состоится на 80-м Венецианском кинофестивале в рамках конкурсной программы Orizzonti Extra. Об этом Бурячкова сообщила 26 июля на своей странице в Instagram.

События в фильме происходят в Киеве в конце 90-х годов. Главная героиня ленты Тоня переходит из школы в центре города в другую, которая расположена в спальном районе, попадает в компанию подростков и влюбляется сразу в двух парней. 

Главные роли в фильме сыграли украинские артисты Алина Чебан, Захар Шадрин, Артур Алиев, Елизавета Целик, Дарья Жихарская. Работа над фильмом началась в 2020 году, сценарий был написан в сотрудничестве с режиссером Мариной Степанской. 

"Я очень рада, что наша мировая премьера состоится на Венецианском фестивале, ведь нас как страну должны видеть в культурном поле, понимая, что даже во время войны мы продолжаем создавать искусство и имеем свой уникальный, не связанный со страной-агрессором голос, – прокомментировала будущую премьеру ленты Бурячкова в интервью "Суспільне Культура". – Это история о выживании и – одновременно – о беззаботности, свободе и зависимости от своего тела. Это об отчаянности, нежности, боли, наслаждении и поиске себя и правильных решений. А еще это фильм о юности тех, кому сейчас за 30, тех, кто в новейшие времена стали наиболее страстными и преданными борцами за нашу свободу".

Контекст:

Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября.

Бурячкова известка как режиссер клипов, телерекламы и социальных кампаний. Она снимала видеоработы для таких украинских артистов и коллективов, как Джамала, "Океан Ельзи", Onuka. Одна из последних работ Бурячковой – клип на песню Стасик "Герои умирают".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кино, Венецианский кинофестиваль
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