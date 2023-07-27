Фильм украинского режиссера Бурячковой "Навсегда-навсегда" покажут на Венецианском кинофестивале

События в фильме происходят в Киеве в конце 90-х годов. Главная героиня ленты Тоня переходит из школы в центре города в другую, которая расположена в спальном районе, попадает в компанию подростков и влюбляется сразу в двух парней.

Главные роли в фильме сыграли украинские артисты Алина Чебан, Захар Шадрин, Артур Алиев, Елизавета Целик, Дарья Жихарская. Работа над фильмом началась в 2020 году, сценарий был написан в сотрудничестве с режиссером Мариной Степанской.

"Я очень рада, что наша мировая премьера состоится на Венецианском фестивале, ведь нас как страну должны видеть в культурном поле, понимая, что даже во время войны мы продолжаем создавать искусство и имеем свой уникальный, не связанный со страной-агрессором голос, – прокомментировала будущую премьеру ленты Бурячкова в интервью "Суспільне Культура". – Это история о выживании и – одновременно – о беззаботности, свободе и зависимости от своего тела. Это об отчаянности, нежности, боли, наслаждении и поиске себя и правильных решений. А еще это фильм о юности тех, кому сейчас за 30, тех, кто в новейшие времена стали наиболее страстными и преданными борцами за нашу свободу".

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