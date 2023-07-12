  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео

Стасик: На нас теперь лежит обязанность жить достойно и бороться с врагом так, как боролись ради нас Фото: Анастасія Шевченко / Facebook

"Герои не умирают" – украинский военный лозунг. Оно поддерживает боевой дух и напоминает о присутствии павших в наших сердцах и нашей памяти. Но в действительности герои погибают. Этого конкретного человека или другого больше не существует, на его месте будет только черная пустота. Поэтому лозунг должен оставаться лозунгом, но мы всегда должны держать в уме, что герои умирают и они умирают за нас. Поэтому на нас теперь лежит обязанность жить достойно и бороться с врагом так, как боролись ради нас", – анонсировала композицию Стасик.

"Герої вмирають.

І біль відчувають, і жах.

Герої вмирають

В окопах і у бліндажах,

У ліжках шпиталів,

Швидких, недостатньо швидких,

Від холоду, сепсису

Та від поранень важких.

Вони помирають,

Бо зброю роз'їла іржа,

Від снайпера кулі,

Розтяжки, гранати, ножа.

Герої вмирають,

Бо баки соляри пусті,

Або від петлі,

Що застала їх

На самоті.

Не треба казати:

Вони не вмирають,

Бо це

Потворна неправда,

Брехня лицемірна в лице

Для батька та матері

Кожного, кожної з тих,

Хто бився героєм

І смертю героя поліг.

Хто в жертву приносить

Минуле, майбутнє своє,

Хто мовчки у плитах гранітних

Навік постає,

Один серед списків імен

Та підрозділів назв.

Герої вмирають.

Вони помирають

За нас", – поется в песне.

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Видео: СТАСІК / YouTube