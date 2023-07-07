  Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак

"Кацапи, а чому ми вас маєм питати, як жити на власній землі?! – поется в песне. – І хочеться дуже сказати: "На х..й ідіть, москалі!"
"Позвонил Бронюку и попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Сказал, подумает! Пожалуй, есть идеи. Спасибо, Виктор, за достойный патриотический контент, – написал Игнат. – И без мата здесь никак. Вместе – к победе".
"Кацапы" – песня из нового альбома группы "ТІК". Слова и музыку к треку написал фронтмен группы Виктор Бронюк.
Это первый трек в репертуаре группы с нецензурными словами. "Все, что делают москали, не укладывается в голове ни у одного адекватного человека на этой планете, поэтому так и поем, без приукрашиваний", – прокомментировали премьеру песни музыканты.