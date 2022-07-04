"По вкусу почти такая же, как только что сорванная с дерева". Бронюк рассказал, как заготавливает на зиму черешню

По словам Бронюка, он каждый год сушит и замораживает ягоды.

"Для сушки беру черешни, выбиваю из них косточки, ставлю в электросушилку [для овощей и фруктов] на сутки, а затем, когда все ягоды высохли, плотно засыпаю в банку, закрываю крышкой и ставлю в сухое, темное место. Такие сушеные черешни по четыре-пять лет могут стоять", – написал Бронюк.

Он отметил, что у сушеной черешни нет лишнего сахара, а сами ягоды не занимают много места. "По вкусу похожи на темный изюм, но с ярко выраженным вкусом черешни", – описал вкус сушеной черешни певец.

Бронюк также рассказал, как замораживает черешню. По словам артиста, для этого он не чистит ягоды от косточек, чтобы они не потеряли сок, а размораживает под горячей водой.

"Размораживаю ягоды шоковой разморозкой – под струей горячей воды из-под крана высыпаю замороженную черешню в миску и даю постоять две-три минуты. Эту процедуру повторяю три-четыре раза. Размороженная таким способом черешня по вкусу почти такая же, как только что сорванная с дерева", – резюмировал он.

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