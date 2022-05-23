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23 мая, 2022
 
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"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине

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Мозговая: Август и начало осени покажут результат оккупации Херсонской области, так сказать, в целом
Мозговая: Август и начало осени покажут результат оккупации Херсонской области, так сказать, в целом
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 23 мая в Instagram опубликовала фото прилавка с черешней одного из украинских магазинов.

На ценнике указано 1199 грн за килограмм.

"Черешня, при отсутствии мелитопольской, идет на мировой рекорд. Август и начало осени покажут результат оккупации Херсонской области, так сказать, в целом", – написала она.

Откуда привезена показанная Мозговой черешня, продюсер не уточнила.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она занимается волонтерской деятельностью, готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

David Axelrod вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

10 мая глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщал, что почти половина жителей Херсона уехала с начала войны РФ против Украины, а из области выехал каждый пятый.

Теги: Россия, Украина, Херсон, война, Мелитополь, продукты, война России против Украины, Алена Мозговая, регионы, черешни, продюсер, российские оккупанты
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