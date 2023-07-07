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07 июля, 2023
 
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"Настанет момент, когда из всех громкоговорителей вместо сирен зазвучит гимн Украины". Kozak System выпустила песню "Українське сонце". Видео

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Леньо: И хотя Россия еще в конвульсиях, украинское солнце уже взошло
Леньо: И хотя Россия еще в конвульсиях, украинское солнце уже взошло
Фото: KOZAK SYSTEM / Facebook

Украинская группа Kozak System 6 июля презентовала на YouTube-канале новую композицию "Українське сонце".

"Когда взойдет украинское солнце, Россия провалится в темную бездну. Так примерно когда-то сказал Джохар Дудаев – воин света, борец за независимость Чечни от Русской империи. Это время пришло. И хотя Россия еще в конвульсиях, украинское солнце уже взошло. Мы выстояли самые тяжелые дни войны. Мы переломили хребет русской армии. Мы зажгли огонь победы над злом. Мы рождаемся, Россия умирает. Я знаю, что настанет момент, когда из всех громкоговорителей страны вместо тревожных сирен зазвучит гимн Украины. И это время близится. Держаться и наваливать",  прокомментировал премьеру песни фронтмен группы Иван Леньо.

ВИДЕО
Видео: kozaksystem / YouTube
Контекст:

За время полномасштабной войны группа сыграла более 160 благотворительных уличных концертов как в Украине, так и в Европе. Музыканты приобрели более 100 дронов для ВСУ и более 50 автомобилей, которые лично доставляют на передовую.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Kozak System, Джохар Дудаев, Иван Леньо
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