  "Настанет момент, когда из всех громкоговорителей вместо сирен зазвучит гимн Украины". Kozak System выпустила песню "Українське сонце". Видео

"Когда взойдет украинское солнце, Россия провалится в темную бездну. Так примерно когда-то сказал Джохар Дудаев – воин света, борец за независимость Чечни от Русской империи. Это время пришло. И хотя Россия еще в конвульсиях, украинское солнце уже взошло. Мы выстояли самые тяжелые дни войны. Мы переломили хребет русской армии. Мы зажгли огонь победы над злом. Мы рождаемся, Россия умирает. Я знаю, что настанет момент, когда из всех громкоговорителей страны вместо тревожных сирен зазвучит гимн Украины. И это время близится. Держаться и наваливать", – прокомментировал премьеру песни фронтмен группы Иван Леньо.

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Видео: kozaksystem / YouTube